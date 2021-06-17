У Києві запустили шостий сервіс прокату електросамокатів під брендом Vzhooh («Вжух»)

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У Києві запустився черговий сервіс прокату електросамокатів, власники якого обрали цікаву назву Vzhooh («Вжух»). Зона покриття на момент запуску обмежилася центром Києва, включно з Подолом, Печерськом та Лук’янівкою.

Розблокування електросамоката коштує 9 грн, хвилина поїздки з понеділка по четвер — 1,9 грн, а у п’ятницю та вихідні — 2,5 грн. З нагоди запуску Vzhooh дарує користувачам 10 безкоштовних хвилин поїздки. При цьому промокод «Vzhooh» можна активувати двічі і отримати 20 хвилин.

Для оренди електросамоката необхідно встановити додаток Vzhooh (Google Play / App Store) і відсканувати QR-код.

Відзначимо, що Vzhooh — це вже шостий сервіс прокату електросамокатів в Києві після Zelectra, Bolt, Kiwi, Skroll і BikeNow.

Нещодавно українські експерти зазначили, що найкращий варіант для самокатів і моноколіс – мережа якісних велодоріжок, якими зможуть рухатись всі види легкого персонального транспорту (ЛПТ).

Джерело: AIN.UA