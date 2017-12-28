В Китае планируют сделать официальную систему электронной идентификации на базе мессенджера WeChat

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Популярное приложение для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями WeChat может начать использоваться в качестве официальной электронной системы персональной идентификации. Соответствующий пилотный проект уже запущен в Гуанчжоу.

В рамках пилотной программы, запущенной в понедельник, предлагаются виртуальные ID-карты, которые могут выполнять те же функции, что и традиционные государственные удостоверения личности. Они оформляются через учётные записи зарегистрированных пользователей WeChat.

Программа WeChat ID была совместно разработана командой Tencent WeChat и исследовательским институтом Министерства общественной безопасности при поддержке банков и правительственных учреждений. Ожидается, что проект поможет бороться с кражей идентификационной информации в интернете, поскольку технология распознавания лиц используется для проверки заявителей до того, как их виртуальные удостоверения личности будут одобрены. Владельцы карт WeChat ID смогут воспользоваться электронными удостоверениями для регистрации в гостиницах и оформления заявок на государственные услуги. при этом не потребуется предъявлять традиционные документы, подтверждающие личность.

Если пилотная программа по внедрению WeChat ID окажется успешной, то в январе следующего года такая система электронной идентификации может начать внедряться по всей стране.

Источник: scmp