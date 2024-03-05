В Красном море перерезаны интернет-кабели, связывающие Азию с Европой

В Красном море было перерезано 3 телекоммуникационных кабеля, которые обеспечивают работу глобальной сети интернет. Речь идет о линии на маршруте, который называют критическим для передачи данных между Азией и Европой. Повреждение повлияло на 25% трафика, проходящего через Красное море на линиях, передающих данные в Африку, Азию и Ближний Восток.

Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что «первоначальное тестирование указывает на то, что затронутый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря».

В прошлом месяце международно признанное правительство Йемена заявило, что хуситы планировали атаковать интернет-кабели. Однако после повреждения кабелей хуситы отрицают диверсию со своей стороны. Они обвинили в повреждениях военные операции Великобритании и США, не предоставив никаких доказательств.

Компания Seacom сообщила, что перенаправляет трафик, который может изменить, хотя некоторые сервисы не работают. В то же время Tata Communications, которая является частью индийского конгломерата и стоит за линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что «инициировала немедленные и соответствующие меры по исправлению ситуации» после того, как линия была прервана.

Источник: news.sky

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