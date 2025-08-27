В Китае впервые в мире пересадили легкие свиньи человеку

Мужчине из Китая впервые сделали операцию по пересадке генномодифицированного свиного легкого.

Правда 39-летний житель до операции не дожил вследствие диагностированной смерти мозга. При этом пересаженное свиное легкое прожило в его организме 9 дней.

Аналогичные эксперименты с людьми, у которых диагностировали смерть мозга, проводились в США. В них использовались не только легкие, а также сердце и почки. А в предыдущих испытаниях в Китае использовалась свиная печень.

Эти испытания делают перспективу пересадки человеку органов свиньи еще более реалистичной. Последняя операция по трансплантации свиного легкого человеку проходила в Гуанчжоу. Команда подтвердила смерть мозга пациента четырьмя различными методами обследования и получила письменное информированное согласие его семьи на проведение эксперимента. Это первая известная попытка врачей провести ксенотрансплантацию легких — пересадить человеку легкие от другого вида живых существ.

«Ксенотрансплантация легких имеет уникальные биологические и технические трудности по сравнению с другими органами», — объясняет соавтор исследования, врач отделения трансплантации органов Первой больницы при Медицинском университете Гуанчжоу, Цзян Ши.

Авторы исследования отмечают, что его целью была проверка реакции иммунной системы человека на подобную трансплантацию. Метод пока не готов к применению на живых людях и находится на стадии доклинических исследований.

Несмотря на то, что пересаженный орган оставался жизнеспособным в течение 9 дней, первые признаки отторжения появились уже через сутки после трансплантации. Эксперимент был завершен на 9-й день по просьбе семьи пациента. Из отчета неясно, сколько бы легкое прослужило, если бы его оставили на более длительный срок, но до 9-го дня орган уже был серьезно поврежден.

В эксперименте использовалось легкое свиньи, генетически модифицированное с помощью технологии редактирования генов CRISPR. Редактирование проводила компания Clonorgan Biotechnology из Чэнду. Три гена свиньи были деактивированы, чтобы белки, которые они кодируют, не активизировали иммунную систему в организме человека. Также были добавлены три человеческих гена, чтобы сделать орган более переносимым человеческим организмом.

В мае 2024 года команда хирургов-трансплантологов удалила левое легкое у свиньи и пересадила его пациенту, которому до этого диагностировали смерть мозга. Иммунодепрессанты вводились пациенту за день до операции и принимались ежедневно после нее.

Врачи не наблюдали у человека признаков острого отторжения, которое должно было бы проявиться сразу после трансплантации. Признаки отторжения начали проявляться примерно через 24 часа, в виде отека и воспаления. Уже на третий день после операции иммунная система выработала антитела к пересаженному органу, которые частично успели повредить его.

По мнению исследователей, в следующих экспериментах, вероятно, будет полезно блокировать действие специфических иммунных клеток, а также подавлять определенные сигнальные молекулы, усиливающие воспаление. С легкими в этом плане непросто, поскольку они постоянно контактируют с наружным воздухом и содержат большое количество белков, отвечающих за иммунную защиту. Кроме того, их ткани, обменивающиеся кислородом и углекислым газом, очень чувствительны, поэтому любая иммунная атака, направленная против них, может быть очень мощной.

Согласно текущему исследованию, неясно, насколько хорошо свиное легкое могло бы поддерживать пациента, если бы он был отключен от аппаратов жизнеобеспечения. Будущие исследования могут усовершенствовать подход к ксенотрансплантации легких и приблизить его к клиническому применению.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine

Источник: Nature; LiveScience