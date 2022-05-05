Мужчина с сердцем генетически модифицированной свиньи мог умереть из-за того, что животное было заражено цитомегаловирусом

7 января врачи Медицинской школы Университета Мэриленда пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 57-летнему пациенту по имени Дэвид Беннет. Все было хорошо, но 8 марта стало известно о смерти мужчины. В заявлении, опубликованном университетом в марте, говорилось, что «на момент его смерти не было выявлено никакой очевидной причины». Как оказалось позже, донорский орган животного был поражен свиным цитомегаловирусом.

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По данным MIT Technology Review, возможное наличие этого свиного вируса и отчаянные попытки победить его были описаны хирургом-трансплантологом Бартли Гриффитом из Медицинской школы Университета Мэриленда во время вебинара, который транслировался в режиме онлайн Американским обществом трансплантологов 20 апреля. Этот вопрос сейчас является предметом широкого обсуждения среди специалистов, которые считают, что именно инфекция была потенциальной причиной смерти Беннета и того, что сердце не продержалось дольше.

Замена сердца в Мэриленде была серьезным испытанием для ксенотрансплантации, процесса пересадки тканей и органов между разными видами. Предполагалось, что специальные свиньи, выращенные для получения органов, не содержат вирусов. Биотехнологическая компания Revivicor, которая выращивала этих свиней, отказалась от комментариев и не делала публичных заявлений о вирусе.