В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным с 1 марта 2020 года

Власти Люксембурга намерены сделать общественный транспорт бесплатным, начиная с 1 марта 2020 года. ОБ этом заявил министр транспорта Франсуа Бауш.

Бесплатный проезд будет доступным для пассажиров всех видов общественного транспорта в Люксембурге: автобусов, трамваем и пригородных электричек. Исключение будет сделано лишь для вагонов первого класса пригородных поездов – желающим проехать с повышенным комфортом предстоит платить за свои прихоти.

На реализацию данного проекта потребуется государственное финансирование в сумме около €41 млн. Это не такие уж большие деньги. Однако в данном случае требуется пояснение. Дело в том, что правительство Люксембурга и так субсидирует общественный транспорт. Так что эти €41 млн покроют не все расходы на транспорт, а лишь оставшуюся часть, которую ранее оплачивали пассажиры.

В министерстве транспорта Люксембурга отмечают, что внедрение бесплатного проезда – это вишенка на торте масштабной стратегии в сфере транспорта. Власти полагают, что благодаря бесплатному проезду удастся стимулировать жителей больше пользоваться общественным транспортом и меньше – автомобилями. А это позволит существенно разгрузить дороги и улучшить экологическую обстановку. Кроме того, благодаря бесплатному проезду беднейшим слоям населения больше не потребуется покупать годовые проездные билеты, а это позволит им экономить €440 в год.

Добавим, Люксембург – это небольшая страна (площадь 2586 км²) с населением около 600 тыс. человек. При этом люксембуржцы составляют лишь около 285 тыс. человек, остальные – иностранцы. Пока не уточняется, будет ли бесплатный проезд распространяться на всех жителей Люксембурга или только на граждан страны.

Источник: RTL