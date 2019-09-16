В мессенджере Viber появился встроенный редактор стикеров, которые позволяет самостоятельно создавать личные и общие стикерпаки

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В мессенджере Viber появилась новая функция «Создать стикер», с помощью которой пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения эмоций без слов.

С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи смогут создавать и пересылать их сами практически с любым изображением – в чате появятся лица друзей, милые щеночки или, например, предстоящее важное событие.

Чтобы создать собственный стикерпак, пользователю необходимо:

Открыть редактор на вкладке «Магазин стикеров»

Войти в меню стикеров в любом чате или

Сделать фотографию через приложение для ее мгновенного редактирования.

Один пак может включать до 24 отдельных изображений, при этом функция “Редактор стикеров” позволяет:

Менять форму стикеров: пользователи могут менять расположение фото, поворачивать его, приближать ту или иную деталь, а также убирать фон на снимке.

Дизайн стикера: после того, как пользователь выбрал форму «наклейки», он может сделать ее по-настоящему уникальной, украсив надписями, эмодзи или даже другими стикерами.

Создатели стикерпаков сами определяют, могут ли другие пользователи Viber видеть их творения, отметив их как «личные» или «общие». Кроме того, пользователи могут жаловаться администрации Viber на стикерпаки, которые нарушают правила использования приложения.

Функция создания стикеров в Viber уже доступна в приложении для Android в магазине Google Play и в скором времени появится на iOS и ПК.

Источник: Viber