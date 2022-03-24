В Минцифре предупредили о мошенничестве с фейковыми сообщениями о зачислении денежных средств «єПідтримки»

Помощь от государства в размере 6500 гривен уже получают наемные работники и ФЛП, зарегистрированные в областях, где ведутся активные боевые действия. Этим пытаются воспользоваться преступники, предупредили в Минцифры.

«Если вы получили уведомление о зачислении средств поддержки и с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, — знайте, что это мошенники! В любом случае не переходите по ссылке! Уведомление о зачислении средств является Поддержки вы получите только от вашего банка. Оно не содержит ссылок, а только текстовую информацию. Средства засчитываются автоматически, а проверить их вы можете в вашем интернет-банкинге. Доверяйте только проверенным и официальным источникам и давайте отпор мошенникам», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 21 марта начались выплаты 6500 грн. «єПідтримки». Только за сутки деньги получили почти 500 тысяч украинцев. Первыми деньги достались тем, кто в первый день подали заявки в «Дії».

Как получить 6500 грн «єПідтримки»:

откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет;

зайдите в «Дію» и нажмите: Услуги —«єПідтримка» — Получить помощь.

Детали здесь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.