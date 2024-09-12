В немецкую фэнтезийную стратегию Songs of Silence добавили украинский язык

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Разработчики Songs of Silence подчеркнули важность этого шага, учитывая тематику игры и текущие события в Украине.

Немецкая студия Chimera Entertainment добавила украинскую локализацию к своей стратегической игре Songs of Silence. Это решение стало ответом на запросы от украинского сообщества игроков.

Создатели Songs of Silence выразили благодарность украинским игрокам за их активность и поддержку проекта.

«Украинцы замечательные! Спасибо всем, кто присоединился к нашему призыву к обзору украинской локализации. Мы стараемся обработать ваши сообщения и сообщения в то время как наши разработчики готовят обновления», — говорится в сообщении на официальной странице игры в X.

О важности украинского языка в Песнях Тишины 🇺🇦 Наша игра не только рассказывает историю магического мира, она затрагивает тему войны как человеческой трагедии, со всеми ее непредсказуемыми последствиями. Один из ключевых принципов, который мы использовали в качестве вдохновения, это Цайтгайст — «дух.. pic.twitter.com/G4EXU1dpaQ — Songs of Silence (@songsofsilence_) September 11, 2024

Разработчики объяснили важность украинской локализации для Songs of Silence. По их словам, игра затрагивает тему войны как человеческой трагедии, что резонирует с современными реалиями Украины.

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba. Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. . Детальніше про курс

«Сегодняшний дух времени для Украины — это борьба за идентичность, свободу и собственный голос. Поэтому мы считаем, что добавление украинского языка поможет нам не только сделать игру более доступной, но и отдать должное современным реалиям и вашей борьбе», — отметили в Chimera Entertainment.

Songs of Silence — это 4X фэнтезийная стратегия, которая сочетает пошаговый геймплей с кинематографическими боями в реальном времени. Игра предлагает процедурно сгенерированные карты, поддержку мультиплеера до 5 игроков и сюжетную кампанию. Визуальный стиль игры вдохновлен модерном (Ар-нуво), а оригинальный саундтрек создал известный композитор Хитоши Сакимото (Hitoshi Sakimoto). Подробнее об игре можно прочитать на ее странице в Steam.

Chimera Entertainment — независимая студия, основанная в 2006 году в Мюнхене. Команда имеет опыт разработки стратегических и ролевых игр для различных платформ.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.