В новой версии приложения Kyiv Smart City появилась аутентификация с помощью Touch ID/Face ID и возможность вернуть эвакуированный автомобиль со штрафплощадки

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Разработчики приложения Kyiv Smart City выпустили новую версию, в которой реализовали авторизацию с помощью PIN-кода и технологий Touch ID/Face ID, а также добавили раздел «Эвакуация автомобиля».

Как заверяют создатели приложения, вернуть эвакуированный автомобиль теперь можно в несколько кликов. Убедиться в эвакуации, оплатить штраф и забрать нарушителя со штрафплощадки можно непосредственно с помощью приложения Kyiv Smart City.

Доступ в приложение ранее осуществлялся с помощью стандартного набора логин/пароль, при этом при каждом новом входе после обновления Kyiv Smart City пароль приходилось вводить заново. Теперь при первом входе в обновленное приложение система предложит задать PIN, а также разрешить использовать технологию аутентификации Touch ID/Face ID.

Загрузить приложение Kyiv Smart City можно по следующим ссылкам: Android и iOS.

Напомним, что ранее в приложении Kyiv Smart City появилась возможность оплатить парковку автомобиля, оплаты коммунальных услуг и другие функции.

Источник: Kyiv Smart City