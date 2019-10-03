В мобильном приложении Kyiv Smart City появилась возможность оплаты коммунальных услуг, на очереди — оплата парковки

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В городском приложении электронных услуг Kyiv Smart City появилась возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги. Новые возможности мобильного приложения презентовал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров во время открытия Kyiv Smart City Forum 2019, посвященного диджитализации государства и украинских городов.

Юрий Назаров отметил, что приложение Kyiv Smart City уже загрузили более 75,000 человек, при этом из них ежедневно приложением пользуется около 9000 владельцев смартфонов.

«Киевляне активно пользуются приложением ежедневно. Они платят за проезд, пополняют транспортные карты Kyiv Smart Card, покупают одноразовые QR-билеты и читают афишу событий. Киев — это «город в смартфоне», который уже работает. И наша цель — сделать его максимально полезным и удобным для киевлян. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы уже в этом году в приложении появилась возможность оплатить парковку и записать ребенка в детский сад», — сообщил Юрий Назаров.

Чиновник отметил, что в 2020 году развитие приложении продолжится. В частности, планируется предоставить пользователям возможность написать обращение в контактный центр 15-51, оплатить штраф за парковку, написать онлайн-петицию, зарегистрировать любимца в «Реестре домашних животных», проголосовать за проекты Общественного бюджета. Также в ближайших планах разработка сервиса «Активный киевлянин» с информацией о местах сбора и переработки отходов, пунктов приема вещей и тому подобное.

Загрузить приложение Kyiv Smart City можно по следующей ссылке.

Напомним, что мобильное приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам города было официально представлено в мае текущего года.

Источник: КГГА