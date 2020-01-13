Киев закупил турецкие эвакуаторы Miles Eurolift с боковой загрузкой, которые загружают нарушителей парковки за 60 секунд [видео]

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В декабре прошлого года мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц. При этом как минимум несколько из них смогут погрузить автомобиль-нарушитель на платформу всего за 2 минуты.

Новинки от турецкой компании Miles Eurolift уже проходят испытания на улицах Киева. Принцип работы такого эвакуатора напоминает вилочный погрузчик с боковой загрузкой. Модель Miles Eurolift 4011 собрана на грузовом шасси IVECO EuroCargo, длина вилки составляет 2500 мм, спецоборудование весит 4250 кг, при этом эвакуатор может загрузить автомобиль весом до 2500-3000 кг.

В Києві вже запрацювали нові евакуатори.Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль!Онлайн-інформування водіїв Києва про евакуйовані транспортні засоби. https://t.me/TowTruckKyiv Опубліковано Киев Автомобильный Понеділок, 13 січня 2020 р.

За счет боковой загрузки эвакуатор может справиться с автомобилями, припаркованными вплотную к бордюру (или в других неудобных местах). Также нет нужды блокировать колеса, что дополнительно экономит время и позволяет быстрее расчистить полосу общественного транспорта или другие места скопления нарушителей правил парковки.

Отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019-й год Виталий Кличко отметил, что начиная с июля 2019 года было вынесено более 3,5 тысячи постановлений о взыскании за нарушение правил парковки на сумму штрафов почти 1,4 млн грн. Также была начата эвакуация автомобилей, припаркованных в неположенных местах и ​​мешающих движению транспорта.

«В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекции по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки авто в режиме фото- и видеосъемки », — отметил Виталий Кличко.

Отметим, что в данный момент инспекторы по парковке работают преимущественно в центральной части города.

Источник: КГГА, ЭП