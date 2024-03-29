В Одессе закрывается коворкинг Unity Nest: он просуществовал меньше года

В Одессе 30 марта закроют коворкинг Unity Nest.

Об этом сообщил ІТ-предприниматель Сергей Петренко на своей странице в Facebook

«С грустью сообщаем, что 30 марта 2024 года мы закрываем Unity Nest. С самого начала нашей деятельности мы стремились создать не только пространство для работы и творчества, но и сообщество НПО, волонтеров и IT-специалистов, которое могло бы вместе развиваться и процветать», — написал он.

Коворкинг Unity Nest просуществовал меньше года, открывшись 9 июня 2023 года. Это пространство создали благотворительный фонд «Манифест Мира» и Community42 при поддержке Lifting Hands International и SmartAID.