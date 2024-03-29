Новости Украина 29.03.2024 в 16:58 comment views icon
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В Одессе закрывается коворкинг Unity Nest: он просуществовал меньше года

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Ігор Шелудченко

Автор новин

В Одессе 30 марта закроют коворкинг Unity Nest.

Об этом сообщил ІТ-предприниматель Сергей Петренко на своей странице в Facebook

«С грустью сообщаем, что 30 марта 2024 года мы закрываем Unity Nest. С самого начала нашей деятельности мы стремились создать не только пространство для работы и творчества, но и сообщество НПО, волонтеров и IT-специалистов, которое могло бы вместе развиваться и процветать», — написал он.

Коворкинг Unity Nest просуществовал меньше года, открывшись 9 июня 2023 года. Это пространство создали благотворительный фонд «Манифест Мира» и Community42 при поддержке Lifting Hands International и SmartAID.

«Прощаясь, мы хотим выразить нашу глубочайшую благодарность каждому, кто переступил наш порог. Вы все сыграли роль в этом невероятном путешествии. Особая благодарность нашим партнерам и донорам, Lifting Hands International и SmartAid, без которых это путешествие не было бы возможно. Мы надеемся снова встретиться в будущем, создавая новые пространства и осуществляя более значимое влияние вместе. Спасибо вам за все, и помните, каждый конец — это просто новое начало», — написал предприниматель.

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