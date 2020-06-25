В Осло построят сеть беспроводных зарядок для электрических такси, первыми участниками проекта ElectriCity станут электрокроссоверы Jaguar I-Pace

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Компания Jaguar Land Rover поможет Норвегии запустить сервис электрических такси с беспроводной зарядкой в рамках проекта ElectriCity. Как вы помните, городские власти Осло планируют сделать все автомобили такси электрическими уже к началу 2024 года.

Британский автопроизводитель поставит в Осло 25 электрокроссоверов Jaguar I-Pace, которые будут оборудованы индукционной зарядкой. В свою очередь местные компании Cabonline/NorgesTaxi (сервис такси) и Fortum Recharge (сеть зарядных станций) совместно с американским технологическим стартапом Momentum Dynamics (индукционные зарядки для электромобилей) построят сеть «зарядных мест» на улицах Осло.

Такие участки с интегрированной индукционной зарядкой разместят в местах под дорогой, где городские такси обычно ожидают посадки/высадки пассажиров (вокзалы, торговые центры, стадионы, достопримечательности и т.д.). Таким образом, такси будут подзаряжать свои батареи во время стоянки, при этом водителям не понадобится покидать салон и вручную подключать зарядные станции к разъемам электромобилей. Достаточно будет остановиться в зоне действия «зарядного участка», чтобы процесс заряда с мощностью 50-75 кВт стартовал.

Отметим, что электрокроссовер Jaguar I-PACE 2021-го модельного года комплектуется двумя электродвигателями суммарной мощностью 400 л.с. и батареей емкостью 90 кВтч, полного заряда которой достаточно для пробега 470 км по измерительному циклу WLTP. Во время скоростной проводной зарядки с мощностью 100 кВт электромобиль получает запас хода 125 км всего за 15 минут заряда.

Напомним, что с 2025 года в Норвегии запретят продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, в автосалонах будут доступны исключительно электромобили с нулевым уровнем вредных выборосов.

Источник: Engadget