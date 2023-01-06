В Philip Morris говорят, что не получали никаких сообщений от АМКУ — производитель IQOS предостерегает регулятора от преждевременных выводов

Philip Morris International выступил с официальным заявлением по поводу сообщения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об открытии дела против ООО «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн», которое является официальным представителем известного производителя систем нагрева табака IQOS в Украине.

Несколькими днями ранее антимонопольный комитет сообщил о возбуждении дела против Philip Morris из-за умышленного умаления вредности IQOS — в АМКУ видят обманчивую рекламу в утверждениях Philip Morris о меньшем риске для здоровья от IQOS по сравнению с обычными табачными сигаретами.

В Philip Morris International отреагировали только сейчас — производитель IQOS утверждает, что не получал никаких уведомлений от АМКУ о деле в отношении ООО «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн». В то же время, в компании отвергают обвинения АМКУ и отмечают, что утверждения относительно IQOS «были и остаются четкими, достоверными и подтвержденными научно». Philip Morris International уверены в своей правоте и призывают АМКУ избегать распространения преждевременных выводов до полного завершения рассмотрения дела.

Ниже приводим полный текст официального заявления Philip Morris International по открытию АМКУ дела против компании.

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Ми не отримували жодного повідомлення від Антимонопольного комітету України (АМКУ) про справу відносно ТОВ «Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн». Наші твердження стосовно IQOS були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково.

Ми готові співпрацювати з АМКУ у їхньому розслідуванні, відкриття якого є лише початком процесу встановлення, чи є підозрюване порушення обґрунтованим. Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не є позбавленим усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню курити. Такі докази включають ґрунтовні лабораторні дослідження та 10 клінічних досліджень компанії, а також численні незалежні дослідження, у тому числі державних установ декількох країн ЄС, як-от Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Тисячі курців в Україні перейшли на IQOS та припинили курити. Важливо, щоб споживачі продовжували отримувати достовірну інформацію та не були введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до сигарет – однієї з найбільш шкідливих форм вживання нікотину – які шкодять їхньому здоров’ю та громадському здоров’ю загалом

Слід також зазначити, що достовірність поширеної компанією інформації про IQOS вже була підтверджена раніше під час розгляду АМКУ заяви з подібними звинуваченнями іншого скаржника.

Компанія також закликає АМКУ та пресу уникати висловлення або поширення передчасних висновків до повного завершення збору доказів у справі та дотримуватись належних стандартів і принципів права.

Пресслужба Philip Morris Ukraine