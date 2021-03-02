В Праге начали устанавливать специальные уличные фонари с интегрированной зарядкой для электромобилей (до 6000 штук в ближайшие 6 лет)





В столице Чехии решили развивать сеть зарядных станций для электромобилей с помощью сети уличного освещения. Таким образом уже в ближайшее время для зарядки батареи электромобиля в Праге будет достаточно остановиться у ближайшего обновленного фонаря.

В прошлом году в качестве пилотного проекта компания PREdistribution установила в Праге 13 таких новых фонарей (судя по изображениям — зарядка переменным током мощностью до 22 кВт). Результаты пилота были признаны удачными и теперь компания будет расширять данную сеть. В ближайшие два года их количество планируют довести до 400 штук, а в ближайшие 6 лет суммарное количество фонарей-зарядок в Праге должно составить от 3000 до 6000 штук (в зависимости от реальных темпов внедрения).

В процессе установки фонарей-зарядок подыскивается подходящее место, полная модернизация уличного освещения (замена ламп на LED с регулировкой яркости в зависимости от уровня естественной освещенности, подведение более мощной силовой линии и т.д.) и даже ремонт дорожного покрытия, если в этом есть необходимость.

Власти Праги заявили, что по их оценкам к 2030 году в Чехии будет порядка 500-700 тыс. электромобилей и как минимум пятая часть из них (100-140 тыс.) сосредоточится именно в столице. Удовлетворить запросы такого количества владельцев электромобилей с помощью модернизации существующих АЗС весьма непросто, как минимум из-за того, что зарядка занимает в разы больше времени, чем заправка топливом.

Источник: Praha.eu