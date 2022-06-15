В приложении «Киев Цифровой» началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)

В приложении «Киев Цифровой» стартовало рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами. Голосование продлится до 19 июня 2022 года.
Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, во время полномасштабной войны необходимо избавиться от всех сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, которые влияют на наше культурологическое сознание и способствуют распространению российской пропаганды и фальсификации украинской истории.
«Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией.
В персональный состав консультативно-совещательного органа были привлечены специалисты Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинской археологии и источниковедения имени М. С. Грушевского, Института украиноведения имени И. Крипьякевича, Института языкознания имени А. А. Поте , Института украинского языка, Института литературы имени Т. Г. Шевченко.
Киевляне могут определить новые названия городских объектов путем рейтингового электронного голосования. Городские власти призывают жителей ответственно и сознательно выбирать, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение», – подчеркнул Владимир Бондаренко.
Для того чтобы проголосовать в приложении «Киев Цифровой» надо:
- выбрать раздел «Электронная демократия» ⟶ «Голосование за дерусификацию»;
- просмотреть список названий и нажать «Проголосовать».
По словам руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Оленича, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разработал доступный механизм для проведения рейтингового электронного голосования.
«Принять участие могут все граждане Украины, для верификации используется Bank ID. Выбирайте раздел «Электронная демократия», обновляйте приложение и отдавайте свой голос до 19 июня включительно.
Все результаты будут переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы. Удобно, прозрачно и в несколько кликов – именно так работает электронная демократия», – добавил Петр Оленич.
Отметим, что приложение «Киев Цифровой» доступно для загрузки в App Store и Google Play.