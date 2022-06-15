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В приложении «Киев Цифровой» началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)

В приложении «Киев Цифровой» началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)

В приложении «Киев Цифровой» стартовало рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами. Голосование продлится до 19 июня 2022 года.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, во время полномасштабной войны необходимо избавиться от всех сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, которые влияют на наше культурологическое сознание и способствуют распространению российской пропаганды и фальсификации украинской истории.

«Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией.

В персональный состав консультативно-совещательного органа были привлечены специалисты Украинского института национальной памяти, Института истории Украины, Института украинской археологии и источниковедения имени М. С. Грушевского, Института украиноведения имени И. Крипьякевича, Института языкознания имени А. А. Поте , Института украинского языка, Института литературы имени Т. Г. Шевченко.

Киевляне могут определить новые названия городских объектов путем рейтингового электронного голосования. Городские власти призывают жителей ответственно и сознательно выбирать, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Для того чтобы проголосовать в приложении «Киев Цифровой» надо:

  • выбрать раздел «Электронная демократия» ⟶ «Голосование за дерусификацию»;
  • просмотреть список названий и нажать «Проголосовать».
В приложении "Киев Цифровой" началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)В приложении "Киев Цифровой" началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)В приложении "Киев Цифровой" началось электронное голосование за дерусификацию улиц столицы Украины (в список вошли почти 300 объектов)

По словам руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Оленича, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разработал доступный механизм для проведения рейтингового электронного голосования.

«Принять участие могут все граждане Украины, для верификации используется Bank ID. Выбирайте раздел «Электронная демократия», обновляйте приложение и отдавайте свой голос до 19 июня включительно.

Все результаты будут переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы. Удобно, прозрачно и в несколько кликов – именно так работает электронная демократия», – добавил Петр Оленич.

Отметим, что приложение «Киев Цифровой» доступно для загрузки в App Store и Google Play.


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