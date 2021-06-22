В серпні в Україні стартують продажі ігрового монітора Philips Momentum 559M1RYV, створеного для консолі Xbox Series X (ціна — 47,5 тис. грн)





Компанія MMD оголосила про реліз нової моделі Philips 559M1RYV з лінійки ігрових моніторів Momentum, розроблених спеціально для консолей Xbox.

На відміну від телевізорів, ігрові монітори Philips Momentum спеціально спроектовані так, щоби забезпечити плавний і реалістичний ігровий процес з низькою затримкою і швидкою реакцією. Це особливо важливо в динамічних іграх, де необхідна моментальна візуальна реакція на дії гравця. Флагманський 55-дюймовий Philips Momentum (559M1RYV) також оснащений спеціально розробленою звуковий панеллю від інженерів британського виробника динаміків Bowers & Wilkins.

Новий монітор Philips Momentum забезпечує роздільну здатність 4K при мінімальній частоті оновлення 120 Гц, підтримку HDR з DisplayHDR 1000, регульовану частоту оновлення для плавності ігор та постійну низьку затримку. Команда виробника також розробила режим Xbox Game Mode, який забезпечує високу якість зображення при грі на Xbox. Монітор створювався у тісній співпраці з Xbox і був протестований та схвалений інженерами Microsoft і TPV, щоби гарантувати сумісність і виправдати високі очікування шанувальників Xbox.

«Xbox завжди прагне надати прихильникам вибір щодо того, як і де вони грають у свої улюблені ігри. Сьогодні ми раді оголосити про партнерство з Philips у випуску перших моніторів, розроблених спеціально для Xbox. Геймери отримають унікальний дисплей з технологіями і функціями, що забезпечують максимальну якість консольних ігор для Xbox Series X|S», – говорить Метт Кессельринг (Matt Kesselring), директор Xbox з партнерських відносин.

«Philips Momentum – лідер у категорії моніторів для ігрових консолей з моменту появи на ринку, і збереже цей статус з укладенням нового, такого важливого партнерства. Вражаючі і захоплюючі консольні ігрові монітори в лінійці Momentum підкреслять переваги Xbox та забезпечать проведення яскравих і напружених ігрових сесій», – додає Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор з маркетингу та управління бізнесом MMD Europe.

Продаж Philips Momentum 559M1RYV запланований на серпень 2021 року з рекомендованою роздрібною ціною 47,499 гривень. В MMD зауважили, що новий монітор – тільки перша модель в лінійці «Розроблено для Xbox». У найближчі місяці серія поповниться й іншими моделями.

Джерело: MMD