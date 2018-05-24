В сеть попал мануал фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3, который подтвердил дизайн, сенсорный экран и новую схему крепления капсулы

Новый браслет Xiaomi Mi Band 3 неоднократно попадал в нашу новостную ленту — утечка программного обеспечения указала на наличие сенсорного экрана, а недавний анонс смартфона Black Shark позволил рассмотреть дизайн новинки, которую уже носит на своем запястье один из руководителей Xiaomi. До официального анонса браслета остается всего неделя, поэтому неудивительно, что в этот раз в сеть попало руководство пользователя с достаточно интересной информацией.

Мануал содержит описание на китайском языке, однако даже иллюстрации без текста позволяют уточнить ряд конструктивных особенностей Xiaomi Mi Band 3. Итак, судя по жестам по экрану он действительно будет сенсорным, что позволит выполнять различные действия смахиванием вверх-вниз и влево-вправо. Несмотря на наличие чувствительного к нажатиям экрана разработчики решили оставить физическую кнопку под экраном, как у Xiaomi Mi Band 2.

Устройство для заряда батареи весьма похоже на вариант предшественника, однако из-за увеличенного размера новинки они скорее всего будут несовместимы. Владельцы Xiaomi Mi Band 2 в курсе, что извлекать основную капсулу надо с обратной стороны браслета, что практически полностью исключает возможность случайно потерять ее.

Однако судя по изображениям мануала, капсула Xiaomi Mi Band 3 будет вставляться в браслет с лицевой стороны, что может объясняться более крупным скругленным экраном, который не позволил использовать старую схему. Теперь для фиксации в браслете будет использоваться не внешняя рамка, а поясок в гнезде браслета и круговая выемка по всему периметру капсулы. Теоретически, такая схема менее надежна, однако как именно браслет поведет себя в реальной жизни можно будет сказать только после определенного периода эксплуатации.

К сожалению, мануал не позволяет уточнить, будет ли использоваться в Xiaomi Mi Band 3 цветная матрица, однако уже 31 мая 2018 года мы узнаем эти и другие особенности новинки.

Источник: Gizmochina