Xiaomi: В конце мая мы представим флагманские смартфоны Mi 7 и Mi 8 Anniversary Edition, фитнес-браслет Mi Band 3, а в июле — фаблет Mi Max 3

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Руководство китайской компании Xiaomi официально подтвердило, что в самом конце текущего месяца (скорее всего это будет 31 мая) в Шэньчжэне пройдет крупная презентация, во время которой будет представлен целый ряд новинок бренда. Речь идет как минимум о флагманской модели Mi 7, «юбилейной» версии Mi 8 Anniversary Edition и новом фитнес-браслете Mi Band 3.

А вот анонса 7-дюймового фаблета Mi Max 3 придется подождать до июля, несмотря на то, что его предшественник Mi Max 2 был представлен в мае прошлого года. На решение о сдвиге сроков вполне мог повлиять сравнительно недавний выход обновленной модели Xiaomi Mi Mix 2S, которую представили в марте текущего года.

Напомним, что судя по предыдущим утечкам фаблет Xiaomi Mi Max 3 получит крупный 6,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядки Qi. Базовая модель будет скорее всего основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 636 и получит 3 ГБ ОЗУ, а также хранилище данных на 64 ГБ, более продвинутый вариант оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ.

Среди других возможностей будущего смартфона Xiaomi Mi Max 3 называют двойную основную камеру на основе модулей Sony IMX363 (или Samsung S5K217+S5K5E8), фронтальную камеру Samsung S6K4H7 с модулем OmniVision OV2281 для распознавания радужной оболочки глаза, а также предустановленную Android 8.1 Oreo.

В свою очередь новые флагманские смартфоны Mi 7 и Mi 8th Anniversary Edition скорее всего получат процессор Qualcomm Snapdragon 845, а последняя модель также может стать первым коммерческим смартфоном с поддержкой распознавания лица на основе технологии трехмерного структурированного распознавания света (3D structured light face recognition).

Источник: Gizmochina