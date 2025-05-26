В США создали первый в мире петагерцевый транзистор — ускорит вычисления в миллион раз

Раздел Технологии выходит при поддержке

Группа исследователей из Университета Аризоны, Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана создала первый сверхбыстрый фотонный транзистор, способный ускорить вычисления в миллион раз.

Ученые научились пропускать электроны через графен с помощью световых импульсов продолжительностью менее триллионной доли секунды. Полученные в ходе экспериментов результаты продемонстрировали, что технология способна обеспечить обработку данных на скорости в петагерц, что в тысячу раз превышает современные микрочипы.

Проектом руководил профессор физики и оптических наук в Университете Аризоны Мохаммед Хассан. До этого он работал над разработкой самого быстрого электронного микроскопа в мире. По его словам, развитие программного обеспечения значительно опережает совершенствование аппаратной части, особенно в сфере искусственного интеллекта. Квантовые технологии могут помочь сократить разрыв.

Исследователи занимались изучением электропроводности модифицированных образцов графена толщиной в один атом углерода. Лазерный луч, попадающий на поверхность графена, возбуждает электроны и создает электрический ток. Однако особенности энергетической волны излучения и симметричная структура графена часто вызывают взаимную компенсацию — волна осциллирует вверх и вниз, создавая равные по величине, но противоположные по направлению потоки с обеих сторон материала.

Экспериментируя с различными образцами, ученые увидели, что отдельные электроны могут проскальзывать сквозь структуру и за этим можно наблюдать в режиме реального времени. Для создания сверхбыстрого фотонного транзистора исследователи покрыли графеновый фототранзистор специальным слоем кремния.

Система управлялась импульсами света, переключающимися каждые 638 аттосекунд — одну квинтиллионную долю секунды. Этот элемент, базовый для современной электроники, регулирует движение заряженных частиц между двумя точками, выполняя функции переключателя или усилителя.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Также важно, что система для работы не требует специфических условий температуры или давления Несмотря на использование специализированного лазера в начальном эксперименте, команда работает над версией транзистора, совместимой с доступным промышленным оборудованием.

Результаты исследования были представлены в журнале Nature

Источник: TechSpot

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.