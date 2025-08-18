Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme

В Steam вышла The Dark Queen of Mortholme — 2D souls-like игра, которую некоторые пользователи сравнили с Elden Ring. Но гораздо более простой.

Геймплей там не типичный: мы берем на себя роль финального босса — последней преграды на пути героя к титрам. Но классически для игр он оживает раз за разом, пока Темная Королева Мортхолма пытается остановить бесконечное воскрешение. Например, Dark Souls — это про несправедливое превосходство над боссами, которые намного лучше тебя во всем, а здесь игрок оказывается по другую сторону истории. Это примерно как стать Маленией, хотя и не близко такой сложной.

Ранее The Dark Queen of Mortholme была доступна на онлайн-платформе для независимых разработчиков игр Itch. Теперь же она получила переиздание в Steam с поддержкой контроллеров, более десяти языков и системой достижений всего за ₴149. Тайтл имеет несколько концовок.

Первые отзывы игроков — в основном положительные: на момент написания новости 79% рецензий в Steam остались одобрительными. Поскольку это небольшой инди-проект, то на Metacritic всего несколько оценок: 90 и 80 баллов. Пользователи говорят, что концепция игры выполнена на 10/10, где много интересных диалогов.

«Dark Queen — это интересная и увлекательная интерпретация игры за злодейку. Диалоги хорошо написаны, а разнообразные варианты ответов в разговорах действительно имеют значение. Наличие нескольких разных концовок — тоже приятный бонус», — пишут в отзывах.

Другие пользователи добавляют, что игра короткая — в среднем занимает 20-30 минут — но имеет приятный визуальный стиль, атмосферу и музыку. Впрочем, есть и критика. Часть игроков называет The Dark Queen of Mortholme скорее «демоверсией интересной идеи», чем полноценным проектом. Здесь концепция игры такова, что надо играть за финального босса на одной локации, поэтому понять негативные отзывы можно.

Параллельно по 2D добавим, что на Фестивале украинских игр анонсировали изометрический S.T.A.L.K.E.R. и пиксельную Resident Evil, а также другие 17 проектов. Плюс до 21 августа продолжается можно найти приятные скидки на проекты наших разработчиков. А вместе с тем предлагаем список 10 интересных метроидваний, которые вы могли пропустить.

Источник: Steam