Новости Игры 18.08.2025 comment views icon

Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme

В Steam вышла The Dark Queen of Mortholme — 2D souls-like игра, которую некоторые пользователи сравнили с Elden Ring. Но гораздо более простой.

Геймплей там не типичный: мы берем на себя роль финального босса — последней преграды на пути героя к титрам. Но классически для игр он оживает раз за разом, пока Темная Королева Мортхолма пытается остановить бесконечное воскрешение. Например, Dark Souls — это про несправедливое превосходство над боссами, которые намного лучше тебя во всем, а здесь игрок оказывается по другую сторону истории. Это примерно как стать Маленией, хотя и не близко такой сложной.

Ранее The Dark Queen of Mortholme была доступна на онлайн-платформе для независимых разработчиков игр Itch. Теперь же она получила переиздание в Steam с поддержкой контроллеров, более десяти языков и системой достижений всего за ₴149. Тайтл имеет несколько концовок.

У Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального босаУ Steam з'явилася The Dark Queen of Mortholme — Elden Ring в 2D, де грають за фінального боса

Первые отзывы игроков — в основном положительные: на момент написания новости 79% рецензий в Steam остались одобрительными. Поскольку это небольшой инди-проект, то на Metacritic всего несколько оценок: 90 и 80 баллов. Пользователи говорят, что концепция игры выполнена на 10/10, где много интересных диалогов.

«Dark Queen — это интересная и увлекательная интерпретация игры за злодейку. Диалоги хорошо написаны, а разнообразные варианты ответов в разговорах действительно имеют значение. Наличие нескольких разных концовок — тоже приятный бонус», — пишут в отзывах.

Другие пользователи добавляют, что игра короткая — в среднем занимает 20-30 минут — но имеет приятный визуальный стиль, атмосферу и музыку. Впрочем, есть и критика. Часть игроков называет The Dark Queen of Mortholme скорее «демоверсией интересной идеи», чем полноценным проектом. Здесь концепция игры такова, что надо играть за финального босса на одной локации, поэтому понять негативные отзывы можно.

Параллельно по 2D добавим, что на Фестивале украинских игр анонсировали изометрический S.T.A.L.K.E.R. и пиксельную Resident Evil, а также другие 17 проектов. Плюс до 21 августа продолжается можно найти приятные скидки на проекты наших разработчиков. А вместе с тем предлагаем список 10 интересных метроидваний, которые вы могли пропустить.

Источник: Steam

Популярные новости

arrow left
arrow right
Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9, но в последний раз для франшизы, — инсайдер
Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
"Старые" геймеры тратят больше денег на видеоигры, чем молодежь — отчет Circana
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
10 лучших игровых приквелов по версии IGN — от Divinity до Metal Gear Solid
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
Корейская The Witcher? Вышел тизер Woochi the Wayfarer — мистической RPG с монстрами, шаманами и ритуалами
В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
На ПК вышла обновленная версия легендарной Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
PS Store объявил распродажу в честь Gamescom со скидками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 и другие
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить