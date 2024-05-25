В Steam вышел римейк Wizardry — игры 1981 года, первой в мире командной -RPG

После нескольких месяцев раннего доступа в Steam вышел 3D-римейк Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, классической RPG 1981 года от Sir-Tech Software. Разработанный Digital Eclipse, этот проект переносит культовую ролевую игру в современную графику, сохраняя основные элементы геймплея.

Оригинальная игра с видом от первого лица имела кооперативный режим до шести персонажей различных классов, таких как бойцы, маги, клирики и воры. В игре были пошаговые бои и развитие персонажа. Игроки перемещались в сложных многоуровневых подземельях, наполненных монстрами, ловушками и сокровищами. Известная своей стратегической глубиной и сложным геймплеем, Wizardry существенно повлияла на жанр RPG.

Римейк вышел спустя 43 года, он основан на оригинальном коде и обеспечивает близкий к оригинальному опыт игроков. Кроме обновления графики усовершенствованы также механики. Несмотря на известную сложность игры, римейк Wizardry имеет некоторые улучшения и удобства. В своей «приверженности к точности» разработчик и издатель Digital Eclipse даже встроил опцию перехода на оригинальный интерфейс Apple II.

«Если вы только открываете для себя легендарную франшизу, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord станет идеальной точкой начала для новых игроков. Ветеранам серии понравится великолепная новая графика и звук, а также упрощенный интерфейс», — говорится в описании в Steam

Перспектива от первого лица и пошаговая партийная, боевая система Wizardry стали основными элементами многих ролевых игр, как и сосредоточенность на создании и развитии персонажей и сложное и глубокое исследование игрового мира. Игра вдохновила множество сиквелов и портов, повлияла, в частности, на Final Fantasy и Dragon Quest. Благодаря обновлению игра сохранится для современных игроков и нового аппаратного обеспечения.

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Источник: GamesRadar, GameRant