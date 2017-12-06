В свежем рейтинге Consumer Reports смартфон Apple iPhone X чуть ли не последний (из первой десятки)

В числе последних свой отчет по результатам «финального» тестирования смартфона iPhone X опубликовали специалисты небезызвестной организации Consumer Reports, стоящей на страже интересов потребителей с 1936 года. И вердикт Consumer Reports оказался следующим: «Meh». Если же серьезно, то Consumer Reports похвалили iPhone X за камеру и дисплей, но в итоге плюсов оказалось недостаточно, чтобы поставить новенький смартфон Apple на вершину рейтинга. К слову, Consumer Reports сняли с iPhone X баллы за плохую автономность и низкую прочность.

Напомним, публикуя в октябре свежий рейтинг лучших смартфонов по версии Consumer Reports с Samsung Galaxy S8 и S8+ вверху списка, мы допускали, что iPhone X может отобрать пальму первенства у аппаратах южнокорейского производителя. Но в итоге iPhone X не удостоился даже места в первой тройке.

Первые три места рейтинга лучших смартфонов по версии Consumer Reports занимают смартфоны Samsung – Galaxy S8, S8+ и S7 соответственно. Более того, в первой пятерке iPhone X тоже нет. В Consumer Reports посчитали, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus достойны более высоких позиций, поставив их на четвертое и пятое места соответственно. Следом идет смартфон Samsung Galaxy Note8 на шестом месте и только после него – на седьмом месте – находится Apple iPhone X.

Источник: phonearena и Consumer Reports