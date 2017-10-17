Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ продолжают возглавлять рейтинг Consumer Reports. Новые Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus уступили даже прошлогоднему Galaxy S7

Авторитетный журнал Consumer Reports, издаваемый Союзом американских потребителей, еще раз признал Samsung Galaxy S8 и S8+ лучшими смартфонами всех времен, поместив устройства южнокорейского гиганта на первые места обновленного рейтинга, составленного с учетом степени удовлетворенности их владельцев.

Вышедшие в прошлом месяце смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которым еще недавно прочили лидерство, оказались даже ниже прошлогоднего Galaxy S7, занявшего третье место рейтинга. Таким образом, смартфонам Apple досталось четвертое и пятое места.

Шестое место тоже удерживает смартфон компании Samsung – Galaxy Note8. Как отмечается, журнал снял несколько баллов с Galaxy Note8 за меньший аккумулятор и бо́льшую массу в сравнении с предыдущей моделью.

Отметим, что LG V30 в рейтинг не попал, поскольку его продажи в США начались только в этом месяце.

Возможно, с выходом iPhone X ситуация в рейтинге изменится.

Источник: yonhapnews