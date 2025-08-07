В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии

Художник олдового хоррора Нейт Уэллс признался, что название текстур «дверей сфинктера» не просто метафора — их создали из реальной записи колоноскопии.

Геймдев 1990-х годов был действительно волшебным: разработчики не только вкладывали душу в проект, но и… свой внутренний мир. Художник System Shock 2 поделился, что команда не могла подобрать текстуры для «двери сфинктера». Пока дизайнеры искали референсы для создания биологической среды инопланетного существа The Many — продюсер Джош Рэндалл был у врача.

«Кажется, я просматривал кучу отвратительных биологических материалов по эндоскопии, и тут ко мне подошел Джош Рэндалл и сказал, что у него есть видео своей колоноскопии», — вспоминает Нейт Уэллс.

Так художник вместо просмотра отвратительных изображений эндоскопии превратил свой рабочий день в изучение интимных кадров своего коллеги. Мужчина перенес одно из изображений в Photoshop и положил в основу текстуры «дверей сфинктера» — характерного биомеханического элемента в поздних этапах игры.

«Так что если вы посмотрите на эту дверь — вы увидите анус Джоша Рэндалла», — добавил он.

Эта дверь появляется на уровнях, где игроки попадают в тело The Many — коллективного разума, который заразил корабль Von Braun. В отличие от стерильных коридоров предыдущих уровней, эта часть игры имеет органичный, мясистый дизайн, вызывающий дискомфорт. И хотя решение использовать настоящие медицинские кадры могло показаться нетипичным, оно помогло создать максимально реалистичную среду. Эту часть System Shock 2 часто упоминают как одну из самых жутких в игре.

System Shock 2 вышла в 1999 году и до сих пор считается культовой научно-фантастической игрой ужасов. После нее Нейт Уэллс присоединился к разработке культовых BioShock и The Last of Us. Кстати, недавно в The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted.

Источник: Dexerto