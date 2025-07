В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Naughty Dog выпустила обновление с хронологическим режимом в The Last of Us Part 2 Remastered. Самое лучшее в нем то, что оно бесплатное.

После недавнего релиза второй части на ПК разработчики выпустили ещё один патч 1.5 (для PlayStation 5 патч 2.1.0). Он дает возможность пройти игру в последовательном порядке событий, от первой сцены до последней. Naughty Dog говорит, что хотела дать фанатам возможность взглянуть на историю с другого ракурса — теперь без флешбеков и переключений между временными линиями.

«Хронологический режим» позволяет «увидеть, как подаренная Элли гитара так гармонично сочетается с ее обучением». А также как сюжетные линии Элли и Эбби «демонстрируют захватывающие параллели», которые ранее скрывались за структурой с флешбеками. В Naughty Dog признались, что сложить все в хронологии было непросто, поскольку вторая часть была очень тщательно продумана заранее. Впрочем идея, которая долго обсуждалась в студии, таки получила жизнь — вместе с помощью от партнеров из Nixxes.

Обновление также открывает новые трофеи за прохождение истории в этом режиме. Кроме того, игроки получат доступ к двум новым скинам в режиме No Return: Джоэла в образе Натана Дрейка и Томми в стиле Сэма Дрейка. Это своеобразный кроссовер в честь 40-летия Naughty Dog — отсылка к серии Uncharted.

Тем не менее новичкам Naughty Dog все-таки рекомендует проходить игру в оригинальной структуре — именно так она была задумана изначально. Но для тех, кто хочет переосмыслить сюжет и персонажей, хронологический режим может открыть новые нюансы. Особенно если вас интересует, насколько тесно были переплетенные судьбы Элли и Эбби — и что на самом деле означала каждая сцена.

