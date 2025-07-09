Новости Игры 09.07.2025 в 11:08 comment views icon

В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted
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Naughty Dog выпустила обновление с хронологическим режимом в The Last of Us Part 2 Remastered. Самое лучшее в нем то, что оно бесплатное.

После недавнего релиза второй части на ПК разработчики выпустили ещё один патч 1.5 (для PlayStation 5 патч 2.1.0). Он дает возможность пройти игру в последовательном порядке событий, от первой сцены до последней. Naughty Dog говорит, что хотела дать фанатам возможность взглянуть на историю с другого ракурса — теперь без флешбеков и переключений между временными линиями.

«Хронологический режим» позволяет «увидеть, как подаренная Элли гитара так гармонично сочетается с ее обучением». А также как сюжетные линии Элли и Эбби «демонстрируют захватывающие параллели», которые ранее скрывались за структурой с флешбеками. В Naughty Dog признались, что сложить все в хронологии было непросто, поскольку вторая часть была очень тщательно продумана заранее. Впрочем идея, которая долго обсуждалась в студии, таки получила жизнь — вместе с помощью от партнеров из Nixxes.

Обновление также открывает новые трофеи за прохождение истории в этом режиме. Кроме того, игроки получат доступ к двум новым скинам в режиме No Return: Джоэла в образе Натана Дрейка и Томми в стиле Сэма Дрейка. Это своеобразный кроссовер в честь 40-летия Naughty Dog — отсылка к серии Uncharted.

В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Скины Томми и Джоэла в стиле Uncharted / The Last of Us Part 2 Remastered & Naughty Dog

Тем не менее новичкам Naughty Dog все-таки рекомендует проходить игру в оригинальной структуре — именно так она была задумана изначально. Но для тех, кто хочет переосмыслить сюжет и персонажей, хронологический режим может открыть новые нюансы. Особенно если вас интересует, насколько тесно были переплетенные судьбы Элли и Эбби — и что на самом деле означала каждая сцена.

Источник: Naughty Dog / PlayStation.Blog

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

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