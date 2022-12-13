В Telegram появился официальный чат-бот для поиска «Пунктів незламності»

Дополнительно к онлайн-карте «Пунктів незламності», которые сейчас разворачиваются по всей стране на случай длительных отключений электричества или тепла, в рамках проекта запустили официальный Telegram-бот для быстрого получения информации о местоположении таких пунктов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, заметив, что Украина готовится к любым дальнейшим сценариям (читай: вероятных новых ударов рф по энергетической инфраструктуре).

Новый Telegram-бот для поиска «Пунктів незламності» на случай длительного отключения электроэнергии или тепла доступен по следующей ссылке: @nezlamnistbot. С помощью бота можно узнать точные адреса ближайших «Пунктів незламності», график работы и всю необходимую информацию об услугах, которые у них можно получить. Информацию в сапоге обещают ежедневно обновлять, однако советуют на всякий случай записать адреса ближайших «Пунктів незламності» или сделать скриншот на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.

В «Пунктів незламності», несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места отдыха, обеспечения мам и детей, воды, аптечек. В то же время, в проекте отмечают, что комплектование и функционирование пунктов осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Адреса «Пунктів незламності», расположенные рядом с линией боевых действий (до 40 км), не будут разглашать по соображениям безопасности. Узнавать адреса пунктов в регионах (Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области, а также по всей территории Донецкой и Херсонской областей) рекомендуют в органах местной власти. В настоящее время такие пункты разделены на три категории:

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«Пунктів незламності», организованные областными властями и ГСЧС, имеющие генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;

«Пунктів незламності» ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;

Ритейл — магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Нередко такие пункты обустраивают в самых неожиданных местах, таких как Лукьяновское СИЗО.