В Торгово-промышленной палате предлагают развернуть всеукраинскую сеть Wi-Fi на основе… блокчейн

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Именно с таким весьма оригинальным предложением выступил Комитет по электронным коммуникациям при Торгово-промышленной палате Украины. Как сообщает пресс-служба негосударственной некоммерческой организации, соответствующая технология была разработана исследователями Кембриджского университета.

Речь о проекте Ammbr (техническая документация по проекту PDF). В нем концепция беспроводной Mesh-сети (вот тут мы подробно рассказывали о том, что такое Mesh-система и с чем ее едят), построенной вокруг нашумевшей технологии блокчейн.

«Она позволяет круглосуточно раздавать свободный канал доступа к интернету в автономном режиме. Ammbr объединяет в сеть модули, которые работают как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют друг с другом, поддерживая канал связи, и предоставляют доступ в сеть, в том числе в местах с отсутствующим или слабым сигналом. Модули Ammbr создают блокчейн-сеть, которая обеспечивает бесперебойную работу транзакций и умных контактов», — описывают суть авторы инциативы.

Стоимость покрытия территории Украины качественным интернетом при использовании существующих технологий авторы проекта оценивают в $80 млн, заявляя, что построение альтернативной Ammbr-сети обойдется в сумму от $2 до $5 млн.

«Наш Комитет регулярно рассматривает прогрессивные проекты. Понимая, что большая часть территории Украины все еще не покрыта качественным интернетом, Комитет по электронным коммуникациям при ТПП рассматривает пути сокращения цифрового разрыва. Мы готовы выступить провайдером данной технологии в Украине», – сказал председатель Комитета по электронным коммуникациям при ТПП Украины Владимир Коляденко.

Члены Комитета обсудили план действий на 2020 год. В приоритете работы 4 направления: нормативно-правовая деятельность, образование для МСБ, создание киберакадемии и киберполигона на базе ТПП Украины. Кроме того, продолжается активная работа рабочих групп при комитете по направлениям smart city, телемедицина, интернет вещей и криптовалюта.

Члены Комитета по электронным коммуникациям при ТПП также обсудили развития и механизмы регулирования рынка криптовалют в Украине.

Источник: ucci.org.ua