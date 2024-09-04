В трейлере комедийного хоррора «Ночная сучка» / Nightbitch забитая жизнью мать-одиночка превращается в собаку — или же так думает

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Вышел трейлер новой психологической комедии ужасов Мариэль Геллер «Ночная сучка» / Nightbitch. Эми Адамс играет мать-одиночку с тяжелой жизнью, которая думает, что превращается в собаку.

Фильм основан на одноименной книге Рэйчел Йодер, которая рассказывает о женщине, называемой просто «Мать». Бывшая художница с тяжелым жизненным бременем полной ответственности за маленького ребенка начинает испытывать странные симптомы. Ее клыки растут, копчик удлиняется, она внезапно испытывает тягу к сырому мясу…

В трейлере можно видеть как появляется Ночная сучка, разочарованная тем, что ее жизнь сведена исключительно к функции материнства. Она чувствует себя сбитой с толку, когда ребенок говорит, что она пушистая, так, будто у нее начинает расти мех.

«Я почти уверена, что превращаюсь в собаку», — говорит героиня после того, как зритель видит, что она бегает на четвереньках, ест мясо и бросается на мужчину.

Книга намеренно неоднозначна в отношении того, действительно ли физически происходит эта трансформация. Ее партнер (его играет Скут МакНейри) тоже не помогает понять, когда говорит, что изменения, которые она замечает, «немного странные».

Из трейлера кажется, что фильм призван отразить становление матери в окружении быта и общества. Было бы интересно, если бы фильм сохранил сюрреалистичность книги. Премьера «Ночная сучка» / Nightbitch состоится на Международном кинофестивале в Торонто, прежде чем 6 декабря лента попадет в прокат.

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.