Новая лента Педро Альмодовара «Соседняя комната» с Тильдой Суинтон и Джулианн Мур посвящена теме эвтаназии

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Фильм Педро Альмодовара «Соседняя комната» посвящен трудным решениям и праву людей решать. В нем Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли любовь и глубокую дружбу.

Первый англоязычный полнометражный фильм Альмодовара «Соседняя комната» представляет двух обладательниц «Оскара» в ролях Ингрид (Мур) и Марты (Суинтон), которые были близкими подругами в молодости, когда работали в одном журнале. После многих лет разлуки они снова встречаются, когда у Марты диагностируют смертельную болезнь — она решает взять свою жизнь в собственные руки.

Во время пресс-конференции на Венецианском кинофестивале режиссер страстно говорил о теме фильма. Альмодовар считает, что эвтаназия должна быть разрешена для тех, кто обречен на подобные страдания.

«Этот фильм выступает за эвтаназию. Это то, чем мы восхищаемся в персонаже Тильды — она решает, что избавиться от рака можно только путем решения, которое она действительно принимает. «Если я попаду туда раньше, рак не победит меня», — она говорит. И поэтому она находит способ достичь своей цели с помощью своей подруги, но им приходится вести себя так, как будто они преступники», — рассказывает режиссер.

Родина Альмодовара, Испания, легализовала эвтаназию в 2021 году. Он считает, что остальной мир должен последовать этому примеру.

«Должна существовать возможность эвтаназии во всем мире. Это должно быть урегулировано, и врачу должно быть разрешено помогать своему пациенту».

Тильда Суинтон добавила, что «не может сказать, что не действовала бы точно так же» если бы была на месте своего персонажа. Несмотря на то, что фильм о смерти, Мур и Суинтон считают, что он также был похож на праздник жизни.

«В фильмах Педро есть такая огромная жизненная сила, и это то, на что мы все реагируем. Будто когда ты смотришь эти фильмы, ты слышишь сердцебиение каждого», — говорит Джулианн Мур.

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По словам Мур, фильм является историей любви между главными персонажами, но он также посвящен и женской дружбе.

«Мы очень редко видим рассказы о женской дружбе, а тем более о подругах старшего возраста. Я не знаю, есть ли в мире режиссер, который сделал бы это, кроме Педро. Важность, которую он демонстрирует нам, такая необычная. Меня так тронуло, что он изобразил эти отношения такими глубокими».

После венецианской премьеры показ «Соседней комнаты» Педро Альмодовара в кинотеатрах ожидается 18 октября (Испания) и 20 декабря (США).

Источник: Variety

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