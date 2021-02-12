В Україні відбулась презентація гібридної технології Subaru e-Boxer, яка доступна в моделях Forester та XV





Нещодавно відбулась Всеукраїнська презентація гібридної технології e-Boxer від бренду Subaru, яка робить моделі Forester та XV більш екологічними та економічними. За словами представників бренду система силового агрегату Subaru нового покоління разом з оппозитним двигуном і симетричним повним приводом дарують власникам автомобілів новий рівень якісного керування. Новий e-Boxer забезпечує більшу ефективність водіння, маневреності та безпеки. З Motor Assist водій отримає більш оптимальне прискорення від початку руху, краще розважування, менше шуму в салоні та більшу ефективність режиму X-Mode. При підключенні режиму Sport робота двигуна стає ще більш динамічною.

З точки зору техніки e-Boxer – це так званий паралельний, м’який гібрид. В основі e-Boxer лежить оппозитний дволітровий бензиновий двигун, розроблений на базі вже відомого двигуна останнього покоління Subaru FB20, який отримав велику кількість удосконалень для зменшення витрати пального та шкідливих викидів в атмосферу. Друга частина гібридної установки e-Boxer – електричний двигун, який інженери Subaru інтегрували всередину корпусу трансмісії CVT. Його максимальна потужність 12,3 кВт, а максимальний крутний момент – 66 Нм.

Система Driver Monitoring System (DMS) впізнає водія і за лічені секунди налаштовує безліч параметрів: сидіння, дзеркала, адаптує налаштування панелі приладів, центральний дисплей, клімат-контроль та навіть радіо. Усе це відбувається завдяки інфрачервоній камері. Під час руху DMS розпізнає положення водія та рух його очей. Система визначає, чи намагається водій використовувати свій мобільний пристрій, чи блукає його погляд, чи не засинає він за кермом. Якщо система зрозуміє, що водій відволікся, попереджувальний сигнал лунає голосніше і голосніше, якщо немає реакції зі сторони водія. Адже згідно статистики 30% ДТП в усьому світі відбуваються через неуважність. Система контролю водіїв DMS Subaru була названа переможцем конкурсу «What Car?» – Премія «Автомобіль року» в Британії.

Зауважимо, що моделі Forester та XV e-Boxer мають чимало сімейних рис бренду. Відмінності Forester ззовні зможуть помітити лише віддані шанувальники бренду: хромовані накладки на бокових дзеркалах та ручках дверей. XV ж навпаки, має чимало змін, як в ззовні так і всередині. Фірмовий колір Lagoon Blue Pearl доступний лише для гібридної версії, так само як ексклюзивний синьо-чорний комбінований салон та синя строчка.

Джерело: Subaru Україна