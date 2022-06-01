В Украине с 1 июля увеличиваются размеры страховых сумм по договорам «автогражданки» — НБУ уверяет, что стоимость полиса ОСАГО «существенно не возрастет»

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и затронут 42 страховщика — членов МТСБУ и всех украинцев, у которых заключены договоры «автогражданки». Среди прочего предполагается увеличение размера страховых сумм и размера страховой выплаты по «европротоколом».
Изменения, которые, как пояснил регулятор, «приближают украинский рынок страхования к лучшим европейским стандартам и предпринимают меры по поддержке потребителей страховых услуг». Они предусмотрены двумя постановлениями Правления НБУ:
- от 30 мая 2022 года №108 «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»;
- от 30 мая 2022 г. № 109 «Про розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Что именно изменится в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
Национальный банк увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Это позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. В НБУ говорят, что стоимость полиса «существенно не возрастет».
Увеличение размера страховых сумм по договорам «автогражданки»
- до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (из 130 000 гривен);
- до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (из 260 000 гривен).
Увеличение размера страховой выплаты по «европротоколом»
- до 80 000 гривен на потерпевшего (с 50 000 гривен).
Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место аварии представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.
Расширение диапазона значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу.
- Этот коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.
Информация о заключенных электронных договорах «Зеленая Карта» будет включаться в единую централизованную базу данных.
- Этот шаг расширит объем данных, которыми МСТБУ оперирует, что в свою очередь позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.