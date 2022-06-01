В Украине с 1 июля увеличиваются размеры страховых сумм по договорам «автогражданки» — НБУ уверяет, что стоимость полиса ОСАГО «существенно не возрастет»

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и затронут 42 страховщика — членов МТСБУ и всех украинцев, у которых заключены договоры «автогражданки». Среди прочего предполагается увеличение размера страховых сумм и размера страховой выплаты по «европротоколом».

Изменения, которые, как пояснил регулятор, «приближают украинский рынок страхования к лучшим европейским стандартам и предпринимают меры по поддержке потребителей страховых услуг». Они предусмотрены двумя постановлениями Правления НБУ:

Что именно изменится в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности

Национальный банк увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Это позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. В НБУ говорят, что стоимость полиса «существенно не возрастет».

Увеличение размера страховых сумм по договорам «автогражданки»

до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (из 130 000 гривен);

до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (из 260 000 гривен).

Увеличение размера страховой выплаты по «европротоколом»

до 80 000 гривен на потерпевшего (с 50 000 гривен).

Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место аварии представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.

Расширение диапазона значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу.

Этот коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

Информация о заключенных электронных договорах «Зеленая Карта» будет включаться в единую централизованную базу данных.