Новости

В Украине с 1 июля увеличиваются размеры страховых сумм по договорам «автогражданки» — НБУ уверяет, что стоимость полиса ОСАГО «существенно не возрастет»

В Украине с 1 июля увеличиваются размеры страховых сумм по договорам «автогражданки» — НБУ уверяет, что стоимость полиса ОСАГО «существенно не возрастет»

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и затронут 42 страховщика — членов МТСБУ и всех украинцев, у которых заключены договоры «автогражданки». Среди прочего предполагается увеличение размера страховых сумм и размера страховой выплаты по «европротоколом».

Изменения, которые, как пояснил регулятор, «приближают украинский рынок страхования к лучшим европейским стандартам и предпринимают меры по поддержке потребителей страховых услуг». Они предусмотрены двумя постановлениями Правления НБУ:

Что именно изменится в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности

Национальный банк увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Это позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. В НБУ говорят, что стоимость полиса «существенно не возрастет».

Увеличение размера страховых сумм по договорам «автогражданки»

  • до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (из 130 000 гривен);
  • до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (из 260 000 гривен).

Увеличение размера страховой выплаты по «европротоколом» 

  • до 80 000 гривен на потерпевшего (с 50 000 гривен).

Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место аварии представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.

Расширение диапазона значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу.

  • Этот коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

Информация о заключенных электронных договорах «Зеленая Карта» будет включаться в единую централизованную базу данных.

  • Этот шаг расширит объем данных, которыми МСТБУ оперирует, что в свою очередь позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить