В Украине с сегодняшнего дня загранпаспорт и ID-карту можно оформить одновременно

С 23 мая в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД Украины и Государственной миграционной службе.

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Как получить

В настоящее время основаниями для получения услуги являются:

оформление ID-карты впервые в 14 лет;

утрата документов или их обмен в связи с изменением персональных данных.

Куда обращаться

За получением услуги можно обращаться к:

территориального подразделения ГТС;

центра обслуживания «Паспортный сервис»;

ЦНАП.

Стоимость услуги*:

1105 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);

1583 грн (при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).

*В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта

В ГТС предупреждают, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

Напомним, в 2020 году Миграционная служба впервые предложила возможность одновременного оформления паспорта и номера налогоплательщика в рамках услуги ID-14.