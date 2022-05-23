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В Украине с сегодняшнего дня загранпаспорт и ID-карту можно оформить одновременно

В Украине с сегодняшнего дня загранпаспорт и ID-карту можно оформить одновременно

С 23 мая в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД Украины и Государственной миграционной службе.

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Как получить

В настоящее время основаниями для получения услуги являются:

  • оформление ID-карты впервые в 14 лет;
  • утрата документов или их обмен в связи с изменением персональных данных.

Куда обращаться

За получением услуги можно обращаться к:

  • территориального подразделения ГТС;
  • центра обслуживания «Паспортный сервис»;
  • ЦНАП.

Стоимость услуги*:

  • 1105 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);
  • 1583 грн (при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).

*В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта

В ГТС предупреждают, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

Напомним, в 2020 году Миграционная служба впервые предложила возможность одновременного оформления паспорта и номера налогоплательщика в рамках услуги ID-14.


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