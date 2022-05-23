В Украине с сегодняшнего дня загранпаспорт и ID-карту можно оформить одновременно

С 23 мая в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД Украины и Государственной миграционной службе.
Как получить
В настоящее время основаниями для получения услуги являются:
- оформление ID-карты впервые в 14 лет;
- утрата документов или их обмен в связи с изменением персональных данных.
Куда обращаться
За получением услуги можно обращаться к:
- территориального подразделения ГТС;
- центра обслуживания «Паспортный сервис»;
- ЦНАП.
Стоимость услуги*:
- 1105 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);
- 1583 грн (при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней).
*В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта
В ГТС предупреждают, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.
Напомним, в 2020 году Миграционная служба впервые предложила возможность одновременного оформления паспорта и номера налогоплательщика в рамках услуги ID-14.