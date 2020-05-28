Миграционная служба запустила услугу одновременного оформления первого паспорта и номера налогоплательщика (ID-14)





В феврале мы узнали о планах правительства объединить оформление первого паспорта и номера налогоплательщика для лиц, достигших 14-летнего возраста, в рамках одной услуги ID-14. Сегодня Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) и Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) провели презентацию этой самой услуги и объявили о ее доступности.

Услуга ID-14 полностью бесплатна. Получить ее можно с сегодняшнего дня во всех территориальных отделениях ГМС, центрах «Паспортный сервис» и некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги. Для получения услуги необходимо иметь с собой свидетельство о рождении, справку о регистрации места жительства (при наличии) и документы, удостоверяющие личность одного из родителей. Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения — по месту жительства.

Отмечается, что запуск этой услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в госорганы и сэкономит их время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Минцифры при поддержке депутатов ВРУ предложило внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы приравнять ID-карту с номером налогоплательщика по юридической силе к обычному бумажному документу. Кроме того, в обозримом будущем Минцифры добавит цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП) в приложении «Дія», что устранит необходимость обращаться за получением бумажной справки.

Источник: ГНСУ и КМУ