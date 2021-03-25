Новости
В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен

В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен

В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен


Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud II Wireless, вышедшая за океаном еще в конце прошлой осени, наконец добралась до украинской розницы по рекомендованной цене 5199 гривен.

Для сравнения, рекомендуемая цена HyperX Cloud II Wireless для США (без учета налогов)  — 150 долларов.

Напомним, в основе HyperX Cloud II Wireless лежит популярная проводная модель Cloud II, которая к настоящему моменту разошлась тиражом в 4 миллионов экземпляров. Беспроводная HyperX Cloud II Wireless сохранила все достоинства проводной модели: 53-мм динамики с неодимовыми магнитами, прочный алюминиевый каркас и амбюшуры из пены с памятью формы. В то же время она выделяется улучшенной и облегченной гибкой конструкцией с минимальным давлением на область ушей.

В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен

Модель работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивает до 30 часов автономной работы, а радиус действия беспроводной связи достигает 20 метров.

Технические характеристики HyperX Cloud II Wireless (HHSC2X-BA-RD/G):

  • Наушники
    • Драйвер: динамический, 53 мм с неодимовыми магнитами
    • Тип: Круговой, закрытый
    • Частотный диапазон: 15 Гц – 20 кГц
    • Импеданс: 60 Ом
    • Уровень звукового давления: 104 дБSPL / мВт при 1 кГц
    • T.H.D .: ≤ 1%
    • Вес / Вес с микрофоном: 300 г / 309 г
    • Длина и тип кабеля: USB-кабель для зарядки (0,5 м)
    • Срок службы батареи: 30 часов
    • Беспроводной диапазон: 2,4 ГГц, до 20 метров
  • Микрофон
    • Элемент: электретный конденсаторный микрофон
    • Диаграмма направленности: двунаправленная, шумоподавление
    • Частотный диапазон: 50 Гц-6,8 кГц
    • Чувствительность: -20 дБВ (1 В/Па при 1 кГц)
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить