В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен
Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud II Wireless, вышедшая за океаном еще в конце прошлой осени, наконец добралась до украинской розницы по рекомендованной цене 5199 гривен.
Для сравнения, рекомендуемая цена HyperX Cloud II Wireless для США (без учета налогов) — 150 долларов.
Напомним, в основе HyperX Cloud II Wireless лежит популярная проводная модель Cloud II, которая к настоящему моменту разошлась тиражом в 4 миллионов экземпляров. Беспроводная HyperX Cloud II Wireless сохранила все достоинства проводной модели: 53-мм динамики с неодимовыми магнитами, прочный алюминиевый каркас и амбюшуры из пены с памятью формы. В то же время она выделяется улучшенной и облегченной гибкой конструкцией с минимальным давлением на область ушей.
Модель работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивает до 30 часов автономной работы, а радиус действия беспроводной связи достигает 20 метров.
Технические характеристики HyperX Cloud II Wireless (HHSC2X-BA-RD/G):
- Наушники
- Драйвер: динамический, 53 мм с неодимовыми магнитами
- Тип: Круговой, закрытый
- Частотный диапазон: 15 Гц – 20 кГц
- Импеданс: 60 Ом
- Уровень звукового давления: 104 дБSPL / мВт при 1 кГц
- T.H.D .: ≤ 1%
- Вес / Вес с микрофоном: 300 г / 309 г
- Длина и тип кабеля: USB-кабель для зарядки (0,5 м)
- Срок службы батареи: 30 часов
- Беспроводной диапазон: 2,4 ГГц, до 20 метров
- Микрофон
- Элемент: электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности: двунаправленная, шумоподавление
- Частотный диапазон: 50 Гц-6,8 кГц
- Чувствительность: -20 дБВ (1 В/Па при 1 кГц)