В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud II Wireless — 5 199 гривен

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Беспроводная игровая гарнитура HyperX Cloud II Wireless, вышедшая за океаном еще в конце прошлой осени, наконец добралась до украинской розницы по рекомендованной цене 5199 гривен.

Для сравнения, рекомендуемая цена HyperX Cloud II Wireless для США (без учета налогов) — 150 долларов.

Напомним, в основе HyperX Cloud II Wireless лежит популярная проводная модель Cloud II, которая к настоящему моменту разошлась тиражом в 4 миллионов экземпляров. Беспроводная HyperX Cloud II Wireless сохранила все достоинства проводной модели: 53-мм динамики с неодимовыми магнитами, прочный алюминиевый каркас и амбюшуры из пены с памятью формы. В то же время она выделяется улучшенной и облегченной гибкой конструкцией с минимальным давлением на область ушей.

Модель работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивает до 30 часов автономной работы, а радиус действия беспроводной связи достигает 20 метров.

Технические характеристики HyperX Cloud II Wireless (HHSC2X-BA-RD/G):