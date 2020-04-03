В Украине стартовали продажи веб-камеры Logitech StreamCam для стримеров и создателей видеоконтента для соцсетей по цене от 4999 грн

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В Украине стартовали продажи веб-камеры Logitech StreamCam, разработанной специально с учетом требований стримеров и создателей контента для платформ Twitch, YouTube, Facebook, Instagram и т.д.

Новая модель с USB-C подключением поддерживает трансляцию видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, работает с приложениями OBS (Open Broadcaster Software) и XSplit, а также отличается многочисленными вариантами крепления для удобного размещения на рабочем месте.

Возможности StreamCam можно расширить за счет фирменного приложения Logitech Capture, использующего технологии искусственного интеллекта. В результате осуществляется автоматическая фокусировка и выдержка, выравнивание кадра и стабилизация изображения.

Функции позволяют получить контент практически профессионального уровня, так как камера автоматически удерживает пользователя в центре кадра, подстраивается под текущее освщение и компенсирует дрожание камеры или стола. Также поддерживается съемка вертикального видео в формате Full HD, что пригодится для пользователей, создающих сториз для Instagram или Facebook.

«Мы живем в особенное время, способствующее повышению технической компетентности, творческому самовыражению и самосовершенствованию. Инновационное решение Logitech для потоковой трансляции видео из дома –незаменимый инструмент, который поможет не только оставаться проактивным в социуме, но и использовать данный шанс для самореализации как творец или специалист. Благодаря StreamCam украинцы смогут приобщиться к тренду качественного стриминга нового уровня, чтобы делиться своими профессиональными достижениями, популяризировать хобби, передавать секреты мастерства другим людям по всей планете», – прокомментировала Анастасия Макова, центральный маркетинг-менеджер ТМ Logitech компании АСБИС.

Продажи камеры Logitech StreamCam уже стартовали в розничных сетях Украины по акционной цене 4999 грн, с 9 апреля стоимость вырастет до 5999 грн.

Технические характеристики:

Максимальное разрешение видео: 1080p, 60 кадров в секунду в формате MJPEG.

Поддерживаемые разрешения: 1920×1080, 1280×720, 960×540, 848×480, 640×360, 320×240.

Поддерживаемая частота кадров: в MJPEG: 60 fps, 30 fps, 24 fps, 20 fps, 15 fps, 10 fps, 7,5 fps, 5 fps; в YUY2, NV12: 30 fps, 24 fps, 20 fps, 15 fps, 10 fps, 7,5 fps, 5 fps.

Объектив: высококлассный Full HD объектив со стеклянными линзами; f/2,0 — фокусное расстояние 3,7 мм; угол обзора: 78° (диагонально).

Фокус: автофокус (от 10 см до бесконечности) / автофокусировка по лицу с программой Logitech Capture.

Встроенное аудио: двойной всенаправленный микрофон с фильтром для уменьшения помех; стереоканал или двойной моноканал.

Световая индикация включенного микрофона: белый светодиод.

Размеры: без крепления — длина: 66 мм, ширина: 58 мм, высота: 48 мм, вес: 150 г с креплением для монитора — длина: 83 мм, ширина: 58 мм, высота: 48 мм, вес: 222 г, длина кабеля: 1,5 м

Комплект поставки: веб-камера StreamCam; универсальное крепление для монитора; крепление для штатива; документация пользователя.

Источник: Logitech