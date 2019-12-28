В Украине запустили единый транспортный портал электронных услуг

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Министерство инфраструктуры Украины и Минцифры запустили единый транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua. Да, это специальный правительственный сайт, объединяющий в одном месте все административные услуги в транспортной отрасли, а точнее те транспортные услуги, которые успели перевести в онлайн.

Интерфейс нового транспортного портала создан в том же дизайн-коде, что и уже хорошо знакомое нам приложение «Дія», которое сейчас доступно в бета-версии в рамках ограниченного публичного тестирования.

Запустили єдиний транспортний портал e-transport.gov.ua 🚀Відтепер українці можуть користуватися всіма транспортними е-сервісами онлайн.Вже зараз можна скористатися:▪ Бронюванням дозволів на міжнародні перевезення (вся процедура займе до 3 хв).▪ Пост-контролем, який відстежує кожний зареєстрований дозвіл від моменту його бронювання до перетину кордону та повернення на пункт видачі дозволу.▪ Дозволами на негабаритні перевезення.▪ Обміном даними з митницею.▪ Е-протоколами, які дозволяють Укртрансбезпеці оперативно передавати інформацію щодо порушників з метою подальшого опрацювання інцидентів.▪ Відеоспостереженням для громадського контролю та підвищення прозорості процесу видачі дозволів на Пунктах видачі у містах: Ковель, Голоби, Львів, Вінниця, Хмельницький, Бориспіль, Коростень. У найближчий час буде додано ще 7 пунктів та інших важливих об’єктів.▪ е-ТТН (електронна товарно-транспортна накладна). Цей е-документ засвідчує права на здійснення вантажних перевезень. Це дуже важливий сервіс для бізнесу, який дозволяє створити цифрові транспортні коридори та розвивати мультимодальні перевезення.Попереду — ще більше. Це й розширення сервісів для автотранспорту, й сервіси для моряків, і можливість реєстрації повітряних суден.Продовжуємо долати бюрократію та ліквідовуємо корупцію!👏 Vladyslav Kryklii Mykhailo Fedorov Міністерство інфраструктури України Опубліковано Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України Пʼятниця, 27 грудня 2019 р.

Итак, на сегодняшний день на сайте e-transport.gov.ua доступны следующие услуги:

получение разрешения на международные перевозки (как сообщается, процедура занимает не более трех минут);

оформление разрешения на негабаритные перевозки;

пост-контроль. Онлайн-инструмент, который обеспечивает возможность отслеживать злоумышленников, пытающихся подделать разрешение на перевозку негабаритных грузов;

е-протоколы, которые позволяют «Укртрансбезпеці» оперативно получать отчеты о нарушителях;

Видеонаблюдение для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений. Сейчас работает на пунктах выдачи в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень. В ближайшее время будет добавлено еще 7 пунктов и других важных объектов.

Электронная товарно-транспортная накладная (Э-ТТН), которая подтверждает право на осуществление тех или иных грузовых перевозок.

В перспективе планируется подключение к системе электронного взаимодействия «Трембита», добавление поддержки Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК и расширение списка транспортных сервисов (добавление разрешение на перегрузку), запуск сервисов для моряков и возможность регистрации воздушных судов онлайн.

Источник: Facebook