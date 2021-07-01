В Україні стартували продажі Mesh-систем TP-Link Deco X20 і Deco X60 з підтримкою стандарту Wi-Fi 6





Компанія TP-Link оголосила про вихід на український ринок Mesh-систем Deco X60 і Deco X20 з підтримкою стандарту Wi-Fi 6. Крім високої швидкості Mesh-системи забезпечать користувачам великий радіус дії Wi-Fi сигналу і допоможуть створити стабільну бездротову мережу без мертвих зон навіть у великому будинку.

У нових Mesh-систем TP-Link багато спільного – дизайн, гігабітні порти, можливість підключення до 150 пристроїв, підвищена потужність Wi-Fi сигналу, а також підтримка технологій Beamforming, BSS Color, OFDMA і MU-MIMO. За традицією, обидві моделі можна налаштувати через фірмовий додаток Deco для ОС Android і iOS, а пакет безпеки HomeCare має захистити Mesh-системи від шкідливого ПЗ і вірусів. Не забута і функція батьківського контролю: об’єднавши пристрої дітей в спеціальні профіли, користувач зможе встановити ліміти за часом на використання інтернета та заборонити доступ до сайтів, які містять небажаний контент.

Звісно, між моделями Deco X60 і Deco X20 є певні розбіжності. Так, більш дорога модель Deco X60 забезпечить загальну швидкість до 3000 Мбіт/c (574 Мбіт/c на частоті 2,4 ГГц + 2402 Мбіт/с на частоті 5 ГГц). Вона буде поставлятися в комплекті з двома модулями, а завдяки передачі даних по шести потоках пропускної здатності X60 буде достатньо навіть для найбільш ресурсоємних завдань. Комплект з двох модулів дозволяє отримати якісний сигнал бездротової мережі на площі до 460 квадратних метрів.

Рекомендована роздрібна ціна Deco X60 складає 9999 грн для комплекта з двох модулів.

У той же час Deco X20 коштує дешевше і загальна швидкість з’єднання у нього менше — до 1800 Мбіт/c (574 Mбіт/c на частоті 2,4 ГГц + 1201 Мбіт/c на частоті 5 ГГц). X20 також буде поставлятися в комплекті з двух модулів, однак у цієї моделі дані передаються по чотирьом потоках – повільніше, ніж у X60. Комплект з двох модулів допоможе створити Wi-Fi покриття на площі до 370 квадратних метрів.

Рекомендована роздрібна ціна Deco X20 складає 7499 грн для комплекта з двох модулів.

Джерело: TP-Link (1, 2)