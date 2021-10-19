В Україні стартували продажі нового Android-планшета Lenovo YOGA Tab 13 за ціною від 22999 грн

Компанія Lenovo оголосила про старт продажів в Україні нової моделі планшета на базі Android – YOGA Tab 13. Модель отримала восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 870 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Акумулятор підтримує технологію швидкої зарядки Rapid Charge та може автономно працювати до 11,7 годин.

Сенсорний 13-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2K (2160×1350 пікселів) та 100% колірного охоплення стандарту sRGB забезпечує якісну картинку. Яскравість екрану до 400 ніт дозволяє комфортно використовувати пристрій як у приміщенні, так і на вулиці.

Камера на 8 Мп записує відео у форматі Full HD та оснащена сенсором глибини сцени, що дозволяє розмивати фон під час онлайн-дзвінка. Для високоякісного запису звуку інженери передбачили кілька мікрофонів, які розташовані по периметру планшета. Чотири динаміки та підтримка технології Dolby Atmos забезпечують якісний звук, створюючи відчуття невеликого домашнього кінотеатру або студії.

Планшет Lenovo YOGA Tab 13 доступний у темно-сірому кольорі (Shadow Black). На пристрої є висувна мінімалістична підставка, зроблена зі сталі та покрита гумовою підкладкою. Вона дозволяє ставити планшет у будь-яке зручне положення, у залежності від цілей та завдань користувача. При необхідності гаджет можна навіть повісити на стіну.

До того ж до базового комплекту можна придбати фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 2. На його корпусі розташовані дві кнопки, які можна запрограмувати на виконання дій, що використовуються найчастіше: стерти текст, зробити знімок екрана тощо. Стилус розпізнає 4096 варіантів нахилу, а також сили натискання. Аксесуар здатний працювати автономно до 200 годин.

В Україні планшет Lenovo YOGA Tab 13 доступний за акційною ціною від 22999 грн зі стилусом у подарунок.

Технічні характеристики Lenovo YOGA Tab 13:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 870 (до 3,2 ГГц)

Операційна система: Android 11

Дисплей: сенсорний 13-дюймовий 2K (2160×1350), до 400 ніт

Графіка: інтегрована Qualcomm Adreno 650 GPU

Камери: фронтальна камера – 8 Мпікс RGB, датчик наближення ToF

Оперативна пам’ять: 8 ГБ LPDDR5

Накопичувач: до 128 ГБ

Аудіосистема: 4 стереодинаміки JBL, x2 по 2 Вт (зверху), x2 по 2,5 Вт (знизу), підтримка технології Dolby Atmos

Порти: 1 USB-C 3.1 Gen 2 (Power Delivery 3.0 і DisplayPort 1.4), 1 вхід micro HDMI з підтримкою HDCP 1,4

Батарея: 10200 мАг, до 11,7 годин автономної роботи, підтримка швидкої зарядки Rapid Charge

Мережі: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Габарити та вага: 293,35 x 203,98 x 24,9 мм, 830 г

Джерело: Lenovo