В Украине уменьшили мобилизационный возраст и разрешили студентам стажироваться за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. В документе указано, что мобилизационный возраст будет уменьшен с 27 до 25 лет.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайтеВерховная Рада.

Вместе с этим, изменились правила и для пересечения границы для студентов.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что 2 апреля правительство одобрило решение, которое позволит студентам-бакалаврам выезжать за границу на стажировку.

Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Срок ограничен — один семестр.

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Для пересечения границы необходимо иметь:

е-билет студента;

направление от учебного заведения;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК.

«Академическая мобильность — возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов — это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями», — написал он.

Отметим, недавно Верховная Рада отказалась от идеи автоматического бронирования военнообязанных, которые получают зарплату 35 тыс. грн и платят налоги.