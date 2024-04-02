Новости Украина 02.04.2024 в 21:13 comment views icon
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В Украине уменьшили мобилизационный возраст и разрешили студентам стажироваться за рубежом

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. В документе указано, что мобилизационный возраст будет уменьшен с 27 до 25 лет.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайтеВерховная Рада.

В Украине уменьшили мобилизационный возраст и разрешили студентам стажироваться за рубежом

Вместе с этим, изменились правила и для пересечения границы для студентов.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что 2 апреля правительство одобрило решение, которое позволит студентам-бакалаврам выезжать за границу на стажировку.

Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Срок ограничен — один семестр.

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Для пересечения границы необходимо иметь:

  • е-билет студента;
  • направление от учебного заведения;
  • заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от ТЦК.

«Академическая мобильность — возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов — это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями», — написал он.

Отметим, недавно Верховная Рада отказалась от идеи автоматического бронирования военнообязанных, которые получают зарплату 35 тыс. грн и платят налоги.


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