В Украине запустили BRAVE1 — платформу для сотрудничества defense-tech компаний, государства и военных в оборонных разработках

Проект BRAVE1 разработан Минцифры совместно с Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ, Советом национальной безопасности и обороны, а также Министерствами по стратегическим отраслям промышленности и экономики.

Курс Python з Minecraft Python з Minecraft для тих, кому від 12 років Для майбутніх богів розробки Записатись на курс

Brave1 – это единая платформа для сотрудничества defense-tech компаний, государства, военных, инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто планирует участвовать в разработке оборонных технологий.

«Любой стартап с MVP инновационного продукта и желанием запустить серийное производство или независимый разработчик или компания с четкой идеей смогут получить всю необходимую экспертизу на одной платформе. А потом — получить государственный контракт на свой продукт», — отмечает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

В Минцифры отметили, что ключевую роль в запуске defense-tech кластера, сыграл проект «Армия дронов», который запустили для сбора средств и закупки беспилотников для украинских военных (по состоянию на конец марта приобретен 3201 беспилотник на общую сумму более 4 млрд гривен). Параллельно команда министерства изучала опыт топовых технологических стран в defense tech и работу их институций, стимулирующих развитие оборонных инноваций.

Генштаб будет со своей стороны предоставлять военную экспертизу, а Минобороны будет тестировать разработки в войсках и контролировать постановку на вооружение. Минэкономики поможет с привлечением грантов и инвестиций, Минстратегпром окажет поддержку масштабированию бизнеса, а Минцифры будет выступать в качестве координатора проекта.

Присоединиться к проекту можно отправив заявку на сайте Brave1.

Brave1 получит топовых амбассадоров, которые будут делиться опытом и представлять платформу в разных странах — для этого предусмотрен дополнительный проект под названием Defense Innovation Council.

Курс Курс Cinema 4D Ти матимеш безплатний доступ до C4D. Ми про все подбали Записатися

Предложение возглавить представительство уже принял Марк Леннон, который в последние 22 года занимался разработкой инновационных оборонных технологий: занимал руководящие должности в Gartner и правительстве США, а также служил офицером американских ВМС (в рядах которых остается резервистом) и участвовал в реальных боевых действиях.

В настоящее время Леннон – топ-менеджер Apple и сотрудник подразделения оборонных инноваций в Кремниевой долине, где внедряет технологии для решения проблем нацбезопасности.