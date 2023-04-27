В Украине запустили BRAVE1 — платформу для сотрудничества defense-tech компаний, государства и военных в оборонных разработках

Проект BRAVE1 разработан Минцифры совместно с Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ, Советом национальной безопасности и обороны, а также Министерствами по стратегическим отраслям промышленности и экономики.
Brave1 – это единая платформа для сотрудничества defense-tech компаний, государства, военных, инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто планирует участвовать в разработке оборонных технологий.
«Любой стартап с MVP инновационного продукта и желанием запустить серийное производство или независимый разработчик или компания с четкой идеей смогут получить всю необходимую экспертизу на одной платформе. А потом — получить государственный контракт на свой продукт», — отмечает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
В Минцифры отметили, что ключевую роль в запуске defense-tech кластера, сыграл проект «Армия дронов», который запустили для сбора средств и закупки беспилотников для украинских военных (по состоянию на конец марта приобретен 3201 беспилотник на общую сумму более 4 млрд гривен). Параллельно команда министерства изучала опыт топовых технологических стран в defense tech и работу их институций, стимулирующих развитие оборонных инноваций.
Генштаб будет со своей стороны предоставлять военную экспертизу, а Минобороны будет тестировать разработки в войсках и контролировать постановку на вооружение. Минэкономики поможет с привлечением грантов и инвестиций, Минстратегпром окажет поддержку масштабированию бизнеса, а Минцифры будет выступать в качестве координатора проекта.
Присоединиться к проекту можно отправив заявку на сайте Brave1.
Brave1 получит топовых амбассадоров, которые будут делиться опытом и представлять платформу в разных странах — для этого предусмотрен дополнительный проект под названием Defense Innovation Council.
Предложение возглавить представительство уже принял Марк Леннон, который в последние 22 года занимался разработкой инновационных оборонных технологий: занимал руководящие должности в Gartner и правительстве США, а также служил офицером американских ВМС (в рядах которых остается резервистом) и участвовал в реальных боевых действиях.
В настоящее время Леннон – топ-менеджер Apple и сотрудник подразделения оборонных инноваций в Кремниевой долине, где внедряет технологии для решения проблем нацбезопасности.
«Опыт и авторитет Марка помогут Brave1 стать мощной платформой для генерирования технологий победы. А еще сделать украинские разработки известными на весь мир и приобщить к проекту экспертов главных технологических компаний. А именно Майкрософт, Амазон и другие», — комментирует Федоров.