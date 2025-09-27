В Украине запустили первый промышленный накопитель энергии собственной разработки мощностью 10 МВт

В Украине появился первый крупный промышленный накопитель энергии, созданный отечественными инженерами. Его построила группа компаний Kness, говорится в сообщении пресс-службы группы.

Они запустили сразу 8 парков установок для хранения электроэнергии. Общий запас энергии там превышает 100 МВт-ч. Это объекты на юге и в центре страны. Один из них полностью сделан по собственной технологии компании. Kness инвестировала в этот проект около $40 млн. Это деньги собственные, партнерские и банковские. Напомним, ранее подобные проекты запускала Tesla: Megapack в Бельгии мощностью 50 МВт и энергоемкостью 100 МВт⋅ч, а также емкостью 196 МВт⋅ч в Великобритании. Теперь подобные решения внедряются в Украине.

Все упомянутые выше парки накопителей уже подключены к энергосистеме. Они получили официальные разрешения и статус участников рынка электроэнергии. Начиная с 1 октября, они начнут предоставлять важные услуги для работы энергосистемы: помогать поддерживать стабильную частоту и быстро ее восстанавливать, когда случаются сбои.

Большинство новых парков построено на базе технологий китайской компании HiTHIUM — одного из ведущих мировых производителей оборудования для хранения энергии. Но есть и гордость украинских инженеров: один объект мощностью более 10 МВт разработан и построен полностью силами Kness. Команда создала это высокотехнологичное решение от прототипа до комплексной системы специально для рынка вспомогательных услуг.

По словам директора по развитию бизнеса Евгения Дидиченко, все началось еще четыре года назад. Команда разработки Kness экспериментировала с различными технологиями, создавала архитектуру и конфигурацию будущих систем и моделировала их работу на рынке. В результате удалось придумать, спроектировать и изготовить собственное решение по хранению энергии.

Кроме того, компания сделала собственную систему управления энергией (EMS). Она позволяет из единого интерфейса формировать торговые операции для накопителей и автоматически выполнять их по заданным параметрам.

Отметим, в июне 2023 года Kness первой в Украине получила лицензию на деятельность по хранению энергии.

Запуск новых накопителей от Kness — это важный шаг для украинской энергосистемы. Условия войны заставили страну быстро искать решения для стабильности электросети. Теперь благодаря таким системам Украина сможет быстрее реагировать на пиковые нагрузки и аварийные ситуации, а также развивать современную энергетику на собственных технологиях.

Источник: liga