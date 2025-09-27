banner
Новости Технологии 27.09.2025 comment views icon

В Украине запустили первый промышленный накопитель энергии собственной разработки мощностью 10 МВт

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В Україні запустили перший промисловий накопичувач енергії власної розробки потужністю 10 МВт

В Украине появился первый крупный промышленный накопитель энергии, созданный отечественными инженерами. Его построила группа компаний Kness, говорится в сообщении пресс-службы группы.

Они запустили сразу 8 парков установок для хранения электроэнергии. Общий запас энергии там превышает 100 МВт-ч. Это объекты на юге и в центре страны. Один из них полностью сделан по собственной технологии компании. Kness инвестировала в этот проект около $40 млн. Это деньги собственные, партнерские и банковские. Напомним, ранее подобные проекты запускала Tesla: Megapack в Бельгии мощностью 50 МВт и энергоемкостью 100 МВт⋅ч, а также емкостью 196 МВт⋅ч в Великобритании. Теперь подобные решения внедряются в Украине.

Все упомянутые выше парки накопителей уже подключены к энергосистеме. Они получили официальные разрешения и статус участников рынка электроэнергии. Начиная с 1 октября, они начнут предоставлять важные услуги для работы энергосистемы: помогать поддерживать стабильную частоту и быстро ее восстанавливать, когда случаются сбои.

Большинство новых парков построено на базе технологий китайской компании HiTHIUM — одного из ведущих мировых производителей оборудования для хранения энергии. Но есть и гордость украинских инженеров: один объект мощностью более 10 МВт разработан и построен полностью силами Kness. Команда создала это высокотехнологичное решение от прототипа до комплексной системы специально для рынка вспомогательных услуг.

По словам директора по развитию бизнеса Евгения Дидиченко, все началось еще четыре года назад. Команда разработки Kness экспериментировала с различными технологиями, создавала архитектуру и конфигурацию будущих систем и моделировала их работу на рынке. В результате удалось придумать, спроектировать и изготовить собственное решение по хранению энергии.

Кроме того, компания сделала собственную систему управления энергией (EMS). Она позволяет из единого интерфейса формировать торговые операции для накопителей и автоматически выполнять их по заданным параметрам.

Отметим, в июне 2023 года Kness первой в Украине получила лицензию на деятельность по хранению энергии.

Запуск новых накопителей от Kness — это важный шаг для украинской энергосистемы. Условия войны заставили страну быстро искать решения для стабильности электросети. Теперь благодаря таким системам Украина сможет быстрее реагировать на пиковые нагрузки и аварийные ситуации, а также развивать современную энергетику на собственных технологиях.

Источник: liga

Популярные новости

arrow left
arrow right
Американская экономика на игле пузыря ИИ — отчет Deutsche Bank
Рецензия на фильм "Отбросы" / Riff Raff
Rozetka запустила кредитную карту: лимит до 200 000 грн, льготный период, скидки и спецпредложения
CATL сертифицировала Na-Ion аккумуляторы для электромобилей: 80% за 15 минут, массовое внедрение в Китае в следующем году
Космос, как на ладони: команда телескопа "Евклид" запустила крупнейший в истории "симулятор Вселенной" с 3,4 млрд галактик
Rockstar добавит моддинг напрямую в GTA 6 через Project ROME, — инсайдер
Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым мобильным процессором, но потребляет на 61% больше, чем Apple A19 Pro
Trust Wallet запускает Trust Moon — акселератор для Web3-стартапов с поддержкой Binance и AWS
От шерсти до микропыли: как робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus решает ключевые проблемы уборки дома
NVIDIA открыла Audio2Face по лицензии MIT: технология создает 3D-анимацию лица в реальном времени
Камера Apple iPhone 17 Pro ворвалась в тройку DxOMark и подвинула Vivo X200 Ultra
Предательство принципа блокчейна: Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить