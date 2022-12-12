Tesla представила новое хранилище Megapack ёмкостью 100 МВт⋅ч – крупнейшее в континентальной Европе

Компания Tesla представила новый гигантский проект Megapack в Бельгии, который в настоящее время является крупнейшим проектом Megapack в континентальной Европе и одним из крупнейших проектов по хранению энергии на всем континенте.
«В Лессине, Бельгия, турбогенератор времен Второй мировой войны снабжал население энергией с 1950-х годов. Чтобы обеспечить более чистое хранение энергии и добавить больше возобновляемой энергии в сеть, проект Deux-Acren установил 40 блоков Tesla Megapack, что сделало его одной из крупнейших систем хранения в Европе», — говорится в заявлении по поводу запуска нового хранилища.
Новая аккумуляторная система Lessines, использующая 40 блоков Tesla Megapack, имеет мощность 50 МВт и энергоёмкость 100 МВт⋅ч. Недавно компания Tesla запустила проект емкостью 196 МВт·ч в Великобритании.
Компания Tesla подтвердила, что система с использованием её блоков Megapack будет использоваться для «услуг по перемещению и стабилизации энергии».
Решение Tesla Megapack для хранения энергии быстро стало ведущей аккумуляторной системой для крупных коммунальных систем хранения энергии. Оно позволяет электроэнергетическим компаниям лучше использовать возобновляемые источники энергии и стабилизировать сеть.
Tesla Energy, энергетическое подразделение компании, внедряющее стационарные аккумуляторы и солнечную энергию, бьет квартальные рекорды прибыли один за другим. В прошлом квартале компания развернула аккумуляторов на 2,1 ГВт⋅ч – в основном за счёт увеличения сети Megapack. Ожидается, что вскоре этот рекорд будет снова преодолен. Сейчас компания выпускает 42 блока Megapack в неделю.
Источник: electrek