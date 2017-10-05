В Viber появились списки рассылки, а также возможность закреплять сообщения и отвечать на конкретные посты в группах

Разработчики мессенджера Viber представили ряд обновлений, включая возможность закреплять сообщения в группах, отвечать на конкретные посты в группах, а также рассылки, позволяющие отправить одно и то же сообщение одновременно нескольким пользователям в личные чаты.

Отметим, что закрепленные сообщения позволяют участникам групп устанавливать определенный пост наверху чата, чтобы акцентировать внимание всех на самом важном в беседе. Такие сообщения выглядят как фиолетовый баннер в верхней части страницы. Каждый из участников чата может закрепить любое сообщение с помощью длительного нажатия и выбора пункта «Закрепить» (Pin) в выпадающем меню. После этого сообщение останется на месте, пока администратор не изменит или не удалит его.

В число других обновлений для чатов входят возможность отвечать на конкретные сообщения в разговоре между несколькими пользователями, не прерывая естественный ход беседы. После того, как пользователь зажмет сообщение и выберет «Ответить», у отправляемого сообщения появится контекст, проясняющий, на что именно дается ответ.

В свою очередь списки рассылки позволяют приватно отправлять одно и то же сообщение ряду контактов. Эта функция является более удобной альтернативой созданию множества групп ради рассылки одного-двух сообщений. При этом отправитель экономит время, избавляясь от необходимости пересылать сообщение каждому контакту по отдельности. После создания списка рассылки и отправки первого сообщения, список будет храниться в чатах пользователя. Сообщения получат только те пользователи, в списке контактов которых есть отправитель. Для получателя сообщение будет выглядеть так, будто оно было отправлено ему персонально.

Напомним, что мессенджер Viber является частью японской Rakuten Group, его аудитория составляет 800 миллионов уникальных пользователей в 193-х странах мира, из которых порядка 20 миллионов составляют жители Украины.

Источник: Viber