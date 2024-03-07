Новости Софт 07.03.2024 в 11:22 comment views icon

В Viber появятся папки для чатов и каналов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В Viber появятся папки для чатов и каналов

Rakuten Viber запускает папки для чатов. Новая функция позволяет пользователям организовать чаты и быстро находить нужные разговоры.

Функция папок позволяет пользователям Viber создавать до 5 специальных папок в дополнение к вкладке «Все», которая автоматически включает все чаты и каналы. Количество чатов и каналов в одной папке неограниченно. Также один чат или канал можно добавлять в несколько папок одновременно. Теперь можно создать отдельные папки для чатов с друзьями, с семьей, чатов по работе или с соседями, отдельные папки для новостных каналов. Пользователи могут давать названия папкам и обозначать все чаты и каналы из папки как прочитанные в пару кликов.

Значок с цифрой на названии папки будет указывать на количество непрочитанных чатов и каналов в этой папке. В папки можно добавлять все личные чаты, групповые чаты, каналы и сообщества. Однако скрытые по PIN-коду чаты и сообщения от компаний не могут быть включены в папки.

Сейчас функция папок в Viber находится в стадии тестирования. Папки постепенно станут доступными для всех пользователей Rakuten Viber версии 22.0 и выше в течение следующих месяцев. Пользователи с более 10 чатами, которым уже доступна функция, увидят объявление о доступности папок при открытии приложения. Папки также можно активировать, перейдя на вкладку «Дополнительно» на главном экране чатов, выбрав «Управление папками» и добавив в папки нужные чаты и каналы.

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