В США впервые почти за два десятилетия выросли продажи компакт-дисков

В 2021-м году в США было продано 46,6 млн компакт-дисков, что стало рекордом за последние 20 лет. Это указано в отчете Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). Для сравнения: в 2020-м было продано 31,6 млн CD. Выросла и выручка от продаж — с $483,2 млн до $584,2 млн.

Конечно, продажи еще далеки от показателей 2000 года, когда продали почти миллиард дисков. Axios отмечает, что интерес к CD является признаком возрождения музыки на физических носителях. Уже почти полтора десятилетия растут продажи винила, и в 2021 году в США достигли 39,7 млн единиц с общим доходом в $1 млрд.

Стриминговые сервисы пока доминируют: в 2021 году было оформлено платных подписок на $8,6 млрд. В 2021 году платные подписки принесли 57,2% доходов, а реклама на стриминговых сервисах принесла $1,8 млрд. Продажи компакт-дисков и винилов составляют менее 11% от всей выручки в музыкальной индустрии.