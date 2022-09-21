В Японии предлагают оснащать беспилотные авто искусственными роботизированными глазами, похожими на человеческие

Переходя дорогу, пешеходы стремятся установить зрительный контакт с водителем, чтобы получить подтверждение, что они увидены. А если это беспилотные автомобили? Разработчики предлагают установить на машины искусственные глаза.

Ученые Токийского университета провели собственное исследование, оснастив гольф-кар искусственными роботизированными глазами, схожими с человеческими. В салон посадили водителя, скрытого за зеркальной пленкой на лобовом стекле, из-за чего создавалось ощущение, что в машине нет человека, который ею управляет.

Во время эксперимента было снято четыре видеоролика, в которых камера зафиксировала моменты приближения гольф-кара к пешеходному переходу. В первом видео машина останавливалась, «глядя» на пешехода, во втором – игнорировала взглядом человека и проезжала без остановки. Еще в двух роликах гольф-кар совершал те же действия, но на нем уже не было роботизированных глаз.

Для исследования также выбрали 18 совершеннолетних добровольцев – 9 мужчин и 9 женщин. Они просмотрели ранее снятые видео, в которых при помощи гарнитуры виртуальной реальности, увидели окружающую среду с точки зрения пешеходов. Ролики демонстрировались несколько раз в случайном порядке, а испытуемые должны были в течение 3 секунд решить – безопасно ли переходить дорогу в каждой из ситуаций.

Исследование показало, что мужчины чаще переходили дорогу, когда это было небезопасно (т. е. когда гольф-кар не выглядел так, будто собирается остановиться), в то время как женщины чаще не переходили дорогу, когда это было безопасно (т.е. когда машина остановилась). При этом обе ошибки происходили реже, когда тележка была снабжена глазами: мужчины сообщали, что ситуация казалась более рискованной, когда глаза смотрели в другую сторону, тогда как женщины сообщали, что чувствовали себя в большей безопасности, когда глаза смотрели на них.

Исследователи говорят, что результаты будут другими, если провести более крупный эксперимент – с использованием большего количества сценариев и участников. Однако они по-прежнему считают, что «искусственный взгляд», внедренный в беспилотные автомобили — это отличная идея.

«Если роботизированные глаза на беспилотных автомобилях действительно могут способствовать безопасности и сокращению дорожно-транспортных происшествий, нам следует серьезно рассмотреть возможность их внедрения. В будущем мы хотели бы разработать автоматическое управление роботизированными глазами, подключенными к ИИ для самостоятельного вождения, который сможет приспосабливаться к различным ситуациям», — рассказал один из авторов исследования, профессор Такео Игараши.

Доклад об исследовании был представлен на 14-й Международной конференции по автомобильным пользовательским интерфейсам и интерактивным автомобильным приложениям. Однако это не первая попытка обезопасить движение на беспилотной машине — в 2018 Jaguar Land Rover провели тестирование, которое доказало, что пешеходы чувствовали себя безопаснее, пересекая дорогу перед специальными автоматизированными «модулями» с движущимися глазами, которые «следили» за ними.

Источник: Newatlas