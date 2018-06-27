В Японии создали систему видеонаблюдения на основе ИИ, способную распознать вора
Технологии автоматизированных систем видеонаблюдения очень быстро развиваются благодаря алгоритмам машинного обучения, которые позволяют камерам идентифицировать подозрительное поведение человека по его движениям и действиям. Именно такое устройство уже создали японский телекоммуникационный гигант NTT East и стартап Earth Eyes Corp.
Система видеонаблюдения называется AI Guardman, она предназначена в первую очередь для магазинов. Устройство использует технологию с открытым исходным кодом, разработанную Университетом Карнеги-Меллона, которая сканирует видеопоток и фиксирует позы людей, попавших в объектив камеры (почти как контроллер Kinect, только без датчиков глубины).
Затем система пытается сопоставить данные с предопределённым «подозрительным» поведением и, если есть совпадение, предупреждает владельца через приложение.
Работа над AI Guardman ведётся уже в течение нескольких лет, но только в прошлом месяце NTT East и Earth Eyes поделились результатами первых тестовых испытаний. Создатели AI Guardman утверждают, что в магазинах, где была установлена система видеонаблюдения, количество краж сократилось примерно на 40%.
Тем не менее, в NTT East признают, что их система все ещё не идеальна. Искусственный интеллект может допускать ошибки в определении подозрительного поведения, поскольку оно как правило зависит от контекста. Так, например, нерешительный покупатель, который никак не может определиться с товаром, может быть идентифицирован системой как вор. Действия сотрудников магазина, расставляющих товары на полках, также могут казаться подозрительными. Однако статистика таких ошибок неизвестна.
AI Guardman поступит в продажу на внутреннем рынке в конце июля по цене $2150. Плюс к этому каждый месяц придётся платить абонплату за обслуживание в размере $40. NTT East планирует в ближайшие три года обеспечить камерами до 10 тыс. торговых точек.
Источник: The Verge