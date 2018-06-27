В Японии создали систему видеонаблюдения на основе ИИ, способную распознать вора

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Технологии автоматизированных систем видеонаблюдения очень быстро развиваются благодаря алгоритмам машинного обучения, которые позволяют камерам идентифицировать подозрительное поведение человека по его движениям и действиям. Именно такое устройство уже создали японский телекоммуникационный гигант NTT East и стартап Earth Eyes Corp.

Система видеонаблюдения называется AI Guardman, она предназначена в первую очередь для магазинов. Устройство использует технологию с открытым исходным кодом, разработанную Университетом Карнеги-Меллона, которая сканирует видеопоток и фиксирует позы людей, попавших в объектив камеры (почти как контроллер Kinect, только без датчиков глубины).

Затем система пытается сопоставить данные с предопределённым «подозрительным» поведением и, если есть совпадение, предупреждает владельца через приложение.

Работа над AI Guardman ведётся уже в течение нескольких лет, но только в прошлом месяце NTT East и Earth Eyes поделились результатами первых тестовых испытаний. Создатели AI Guardman утверждают, что в магазинах, где была установлена система видеонаблюдения, количество краж сократилось примерно на 40%.

Тем не менее, в NTT East признают, что их система все ещё не идеальна. Искусственный интеллект может допускать ошибки в определении подозрительного поведения, поскольку оно как правило зависит от контекста. Так, например, нерешительный покупатель, который никак не может определиться с товаром, может быть идентифицирован системой как вор. Действия сотрудников магазина, расставляющих товары на полках, также могут казаться подозрительными. Однако статистика таких ошибок неизвестна.

AI Guardman поступит в продажу на внутреннем рынке в конце июля по цене $2150. Плюс к этому каждый месяц придётся платить абонплату за обслуживание в размере $40. NTT East планирует в ближайшие три года обеспечить камерами до 10 тыс. торговых точек.

Источник: The Verge