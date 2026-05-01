Новости Кино 01.05.2026

Оскар-2027 закрывает двери для искусственного интеллекта: новые правила запрещают ИИ-актеров и ИИ-сценарии

Оскар-2027: Американская киноакадемия запретила ИИ-актеров и ИИ-сценарии / The Hollywood Reporter

Американская киноакадемия объявила обновленные правила для премии «Оскар» 99-го сезона, которая состоится 14 марта 2027 года. Главное изменение: искусственный интеллект официально исключен из актерских и сценарных номинаций.


Отныне на «Оскар» за актерскую работу претендуют только исполнители, которые указаны в юридическом титре фильма и чья игра подтверждена выполнена человеком с его согласия. Это правило непосредственно касается резонансной ситуации с Валом Килмером: после его смерти в 2025 году студия завершила образ актера в фильме с помощью искусственного интеллекта. Теперь подобное автоматически выводит работу из-под рассмотрения.

Отдельно зафиксировано: на «Оскар» за сценарий претендуют только сценарии, написанные человеком. Академия также отметила, что оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о характере использования искусственного интеллекта в любом поданном фильме.

Серьезные изменения претерпела категория лучшего международного фильма. Раньше от каждой страны могла участвовать только одна картина, выбранная местным комитетом. Теперь фильм также получает право на участие, если выиграл главный приз на одном из шести фестивалей: Берлин, Пусан, Канны, Сандэнс, Торонто или Венеция. Это означает, что одна страна теоретически может получить несколько номинаций одновременно.


Еще одно изменение той же категории: «Оскар» за международный фильм отныне присуждается режиссеру, а не стране. Имя постановщика появится и на статуэтке, и в официальных записях академии.

Актеры получили право баллотироваться в одной категории сразу по нескольким работам. Ранее, если исполнитель набирал достаточно голосов за две роли, в финальный список попадала только высшая по голосам. Теперь обе могут быть номинированы.

Среди других изменений: количество людей, которые могут получить «Оскар» за кастинг, увеличена с двух до трех. В категории лучшей операторской работы шортлист расширится до 20 фильмов. Членам академии в категории визуальных эффектов позволят голосовать в финальном раунде только после просмотра специальных демонстрационных видеоматериалов на платформе академии.

Ключевые даты для претендентов: первый дедлайн для анимационных короткометражек, документальных и игровых короткометражек — 13 августа 2026 года; дедлайн для основных категорий и лучшего фильма — 17 сентября; подача для международного фильма — до 30 сентября.

Источник: The Hollywood Reporter

